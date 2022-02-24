 

Земан призвал отключить Россию от SWIFT

24.02.2022, 13:29, Новости дня
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Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT.

«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», – передает его слова РИА «Новости».

Земан также выразил свою поддержку народу Украины. Он призвал ужесточить санкции, по его мнению, необходимо отключить Россию от системы SWIFT.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.



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