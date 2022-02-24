 

Володин обратился к украинцам и Верховной Раде с призывом к миру: Мы один народ

24.02.2022, 13:01, Разное
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Россия считала и считает украинцев братским народом, отметил Володин. “Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель”, – написал спикер.

Он призвал украинцев не участвовать в защите интересов США и НАТО и не выполнять приказы киевского режима. По его словам, Россия не может быть равнодушной к судьбе Украины.

“Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это”, – добавил политик.

Также Володин обратился к депутатам Верховной Рады. Он напомнил, что Россия никогда не была врагом Украины.

“Помощи от нашей страны ждут граждане Украины — ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора”, – заявил спикер Госдумы.

Володин констатировал, что расширением НАТО на восток США перечеркнули все договоренности и соглашения последних лет. Политик обвинил Вашингтон в эскалации ситуации.

В таких условиях демилитаризация Украины – единственный путь, который позволит предотвратить войну в Европе и гуманитарную катастрофу, убежден спикер.

“Депутаты Государственной Думы поддерживают решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной миротворческой операции”, – подчеркнул он.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ранее Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.



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