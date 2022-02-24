 

Белла Хадид, Наталья Османн, Рита Ора и Дарья Клюкина на показе Fendi в Милане

24.02.2022, 12:52, Разное
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В среду, 23 февраля в рамках открытия Недели моды в Милане креативный директор Fendi Ким Джонс представил новую осенне-зимнюю коллекцию 2022/2023 года. Главным акцентом модного шоу стали полупрозрачные ткани и пастельная цветовая гамма. Честь первой пройти по подиуму дизайнер оказал Белле Хадид, которая вернулась к участию в показах после небольшого перерыва в прошлом году.

В сезоне осень-зима Ким Джонс трактует две знаковые коллекции Fendi сквозь призму ярко выраженной современности, по-новому взглянув на фирменные коды Дома.

Лучшее место для исследования архивов Fendi – это гардеробы Fendi, – отмечает Джонс. – Все эти коллекции, хотя и давние, воспринимаются очень сегодняшними.

Именно на стыке двух эпох и строится весь показ: короткие сдержанные пиджаки и пикантные платья, строгие костюмы и игривые короткие шорты. Отдельного внимания заслуживают сумки. Сильвия Вентури Фенди, которая отвечает за аксессуары, придумала новые it-модели грядущего сезона: меховые клатчи в ярких цветах, крошки-брелки и вместительные модели, повторяющие принт на ткани образа.

Те же меховые аксессуары можно было увидеть на гостях показа. Его посетили Рита Ора и Тайка Вайтити, супруга Идриса Эльбы Сабрина Эльба, Кьяра и Валентина Ферраньи, а также российские инфлюенсеры – Наталья Османн, Карина Нигай, Дарья Клюкина и Мари Лист.

Рита ОраКьяра ФерраньиКаролина ДаурДарья КлюкинаКарина НигайЛеони ХаннеЛука ГуаданьиноТайка Вайтити и Рита ОраМари ЛистНаталья ОсманнСабрина ЭльбаБрайанбойБелла ХадидМариякарла Босконо



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