 

Немедицинским барием могли отравиться сотни петербуржцев

24.02.2022, 12:45, Новости дня
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Количество пострадавших после рентгена желудка в Петербурге может возрасти. Консультационно-диагностический центр №1 – не единственное учреждение, где использовали опасное вещество для проведения контрастной рентгеноскопии желудка.

Напомним, в конце января как минимум 30 человек пострадало от отравления промышленным барием. Семеро скончались.

Также недавно выяснили, что подобный случай произошел в декабре минувшего года.

Промышленный барий могли использовать еще в семи клиниках, его закупили прошлым летом. Об этом сообщило следствие. Возможно, реальное число пострадавших достигнет нескольких сотен.

Примечательно, что комздрав Смольного долгое время не вмешивался в происходящее. Губернатор Александр Беглов тоже решил остаться в стороне.



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