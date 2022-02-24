Мнение: Россия начала военную операцию на Украине

1. Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса от нацистского режима в Киеве.

2. ВС РФ начали наносить удары по территории Украины. Применяется широкая номенклатура вооружений. Харьков, Херсон и т.д.

3. На фото, последствия одного из первых ударов под Харьковом.

4. Донбассом освободительный поход на Украину не ограничится. Мы ждали этого 8 лет с 2014-го года. То что не было сделано тогда, делается сейчас.

Историческое видео с объявлением войны нацистскому режиму на Украине.

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