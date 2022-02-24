 

Мнение: Россия начала военную операцию на Украине

24.02.2022, 12:35, Разное
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1. Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса от нацистского режима в Киеве.
2. ВС РФ начали наносить удары по территории Украины. Применяется широкая номенклатура вооружений. Харьков, Херсон и т.д.
3. На фото, последствия одного из первых ударов под Харьковом.
4. Донбассом освободительный поход на Украину не ограничится. Мы ждали этого 8 лет с 2014-го года. То что не было сделано тогда, делается сейчас.

Историческое видео с объявлением войны нацистскому режиму на Украине.

Трансляция боевых действий на Украине в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
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Источник: Colonel Cassad



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