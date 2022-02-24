Как выглядят богатые женщины – Личное мнение

Смотрели сериал про нашу соотечественницу, которая, выдавая себя за богатую наследницу, вытащила баснословные деньги из нью-йоркской элиты?

Сейчас девушка — за решёткой, а я не перестаю задаваться вопросом: «Что с ними не так?»

Нет, не с мошенницей: с ней-то как раз всё понятно. Что не так с богачами, принявшими эту полноватую замарашку за свою?



Фото: istockphoto.com

Вот если бы наша Нюша выглядела как девушка на фото выше, я бы их поняла.

Холёные волосы — гораздо более неотъемлемый атрибут богатой женщины, чем сумочка от шОнель. А вот сено на голове наследницы миллионера — явление откровенно маловероятное.

Я реально не понимаю, как на нашу замухрышку повелось высшее общество Нью-Йорка. Наверное, много шампанского было выпито к моменту, когда её приняли за свою.

Впрочем, не суть.

Суть — в том, что девушка без холёных волос всегда выглядит бедной.



Фото: istockpoto.com

Признаюсь: я сама это поняла не сразу.

Было время, когда я была зациклена исключительно на фигуре, считая, что женщине с моим телом по поводу волос можно совершенно не заморачиваться.

Потом я повернулась на длине и отрастила косу. Спустя какое-то время пришло понимание: коса — это, конечно, здорово, но истончённые сопли, грустно свисающие до талии, выглядят жалко.

Срезала сантиметров 15 и теперь заморачиваюсь на качестве волос, а не на их длине.

Я делаю всё, что от меня зависит, чтобы волосы выглядели моложе. Да, именно моложе.

Молодые волосы — это волосы эластичные, плотные, рассыпающиеся по плечам. У них — хорошая линия среза и здоровый блеск.

Увы, с возрастом волосы редеют, истончаются, теряют эластичность. Если за ними, конечно, правильно не ухаживать: мыть чем и как попало, постоянно красить, сушить феном и вытягивать утюгом, не питая.

Расскажу о том, как вы можете полноценно ухаживать за волосами дома, доведя их до холёного состояния.

Это не требует огромных денег. Есть отличные производители, которые вкладываются в составы, а не в рекламу из каждого утюга, а потому и стоят адекватно.

Так, например, умные и кропотливые технологи из VIVALABEAUTY создали великолепную систему ухода за окрашенными, повреждёнными волосами.

Называется HALO, что означает сияние.

Это — абсолютно моя тема: у меня — окрашенные волосы, от природы склонные к фриззу, и при этом я их мою и укладываю каждый день, совершенно не понимая женщин, которые стягивают грязные волосы в хвост или крутят из них жалкие гульки.

В серии НALO есть мягкий бессульфатный шампунь и бальзам с SPF, которые можно использовать каждый день.

Шампунь прекрасно очищает волосы и кожу головы, но не вымывает при этом пигмент. Рекомендую тем, кто красит волосы, и тем, кто седеет, но пока не красит, надеясь подольше удержать свой пигмент.

Бессульфатный — значит без тех самых SLS, которые дают пену в жижах для мытья посуды и дешёвых шампунях.

Да, пены особо нет, но это не значит, что ваша голова будет не промыта. Растительные энзимы мягко, но уверенно сделают чистыми и кожу головы, и волосы.

Шампунем можно пользоваться хоть каждый день — вреда не будет.

Бальзам-кондиционер с SPF фактором — вторая ступень после мытья бессульфатным шампунем.

Он превращает солому в гладкие пряди, защищает волосы при укладке и от солнца.

Я — фанатка средств с SPF: ни за что не выйду из дома, не нанеся солнцезащиту на лицо. А как стала пользоваться средствами с SPF для волос, поняла, как сильно страдали они у меня от ненужного ультрафиолета. Летом у меня был вечный фризз, который всегда смотрится дёшево. Я его люто ненавижу.

Причина — солнце. Оно пересушивает волосы, а пигмент на нём выгорает.

Если у вас — относительно здоровые волосы, и ваша задача — сохранить их приличный вид, цвет и блеск, то шампуня и бальзама достаточно.

Если есть проблемы (жирные корни, ломкие концы, тусклость), попробуйте интенсивный уход.

Интенсивный шампунь для глубокого очищения подойдёт тем, у кого быстро пачкается голова.

Причина быстрого загрязнения головы — в том, что многие несмываемые уходы, маски для волос из масс-маркета и средства стайлинга при обычном мытье не удаляются до конца. Остатки пенок, лаков, муссов смешиваются с отмершими клетками кожи головы, образуя суровый панцирь, через который не пробьётся ни один шампунь, ни один уход.

Интенсивный шампунь прекрасно промывает голову и не трогает пигмент. Волосы хорошо разглаживаются без использования вредных силиконов.

На выходе вы получите блестящие, увлажнённые, плотные волосы, и при этом «до скрипа» чистые.

На глубоко очищенном скальпе идеально работает сыворотка с гиалуроновой кислотой. Она увлажняет кожу головы и заставляет волосяные луковицы активнее работать.

Сыворотка нужна, чтобы вам не пришлось глупо выглядеть в попытках незаметно почесать голову, зудящую от сухости. Она оздоравливает скальп и, как следствие, волосяные луковицы. Волосы начинают лучше расти, кожа головы — увлажнённая, чистая, без сухости и зуда.

Когда вместо сухой, тусклой соломы, с которой местами смылась краска, вы обнаружите у себя мягкие упругие пряди — яркие и блестящие, как вчера из салона, вы скажете мне спасибо за наводку.

Очень рада, что такие классные вещи делают у нас, в России.

Формулы разрабатывали химики-технологи с опытом больше 25 лет в создании косметики.

Изготовитель — завод «Технолаб». Не подвальная контора, а проверенное, честное и открытое производство.

При этом создатели, в отличие от масс-маркета, не забыли и про эстетику. Здесь и нежные муссовые текстуры, и тонкие запахи, которые больше похожи на дорогой парфюм, чем на дешёвый, ядрёный шампунь.

VIVALABEAUTY продают тревел-форматы 50 мл за 490 рублей.

Полноразмерные 100 мл — по 1’490 рублей. Дешевле практически любого корейского аналога.

А с промокодом MIRO25 цены — на 25% меньше.

Самый выгодный набор — 3 Must Have средства в тревел-формате — 1’117 рублей по моей скидке. Этого хватит, чтобы распробовать эффект, поверьте.

Обратите внимание: промокод работает только 2 недели.

А теперь представьте богатую женщину, у которой всё хорошо в жизни. Как она выглядит? Похожа на вас? Почему?

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