“Что бы ни делала, сохраняй скромность”: чему в первую очередь должна была научиться Кейт Миддлтон, выходя замуж за принца Уильяма

Поскольку Кейт Миддлтон не происходила из королевской семьи или высшего общества, ей нужно было проделать немало работы для того, чтобы стать достойной супругой монарха. Изучать этикет Кейт помогала королева Елизавета и свекровь Камилла — жена принца Чарльза.

Из простой девушки в королеву

В документальном фильме «Кейт Миддлтон: от рабочего класса до Виндзора» журналист Эшли Пирсон рассказала о том, что изначально Кейт получала большую поддержку со стороны монархов. Ее инструктировала сама королева.

Главный совет, который получила Миддлтон от Елизаветы, — это сохранять скромность в любой ситуации. Кейт учили, как правильно выходить из авто, принимать цветы от людей, делать реверанс, в присутствии кого именно, какими столовыми приборами пользоваться во время трапезы и т. д.

Подобных знаний у Миддлтон не было, поскольку она выросла в обычной семье. Однако у Кейт было искреннее желание и стремление примкнуть к королевской семье и стать достойной представительницей британской правящей семьи. Знания Миддлтон «впитывала» как губка. Благодаря целеустремленности, прилежности, старательности она освоила все правила этикета.

«Называйте меня Кэтрин»

С королевой Елизаветой у Кейт установились хорошие и теплые отношения. Перед свадьбой они вместе обсуждали вопрос официального титула. В итоге остановили выбор на том, что Кейт будет носить титул герцогини Кембриджской, а называть ее будут полным именем Кэтрин.

Друзья и приятели Миддлтон вспоминают, как удивились рассылке по электронной почте от нее. Новоиспеченная герцогиня отправила всем знакомым и близким сообщения о том, что отныне нужно к ней обращаться как Кэтрин, а не Кейт.

Секрет крепкого брака

Помогала Миддлтон и ее свекровь Камилла. Она дала невестке совет «подстраиваться» под принца Уильяма: «подгонять» свой график, расписание и режим под его. По мнению Камиллы, это является залогом долгой семейной жизни.

Кейт вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. За их свадьбой без преувеличения наблюдал весь мир. Перед тем как официально узаконить свои отношения, влюбленные встречались несколько лет. Принц Уильям не торопился с предложением руки и сердца, поскольку хотел окончательно убедиться в правильности своего выбора.

Уже более десяти супруги счастливо живут вместе, воспитывают трех детей. Кейт стала практически «правой рукой» королевы Елизаветы. Сейчас, когда королева по состоянию здоровья не смогла отправиться с официальным визитом в другую страну, Миддлтон поехала вместо нее.