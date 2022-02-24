Минтранс пообещал организовать вывоз всех желающих с юга России

Все желающие будут вывезены с юга РФ после закрытия 12 аэропортов из-за проведения специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Минтранса.

Организован будет выезд при помощи автобусов и поездов.

«24 февраля Министерство транспорта создало оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны. Штаб возглавляет министр транспорта Российской Федерации. В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан РФ и других государств железнодорожным и автобусным транспортом. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе – волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России. Ограничения на работу аэропортов в ряде городов на юге РФ продлятся до 2 марта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.