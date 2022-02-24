Народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление

Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».

Уточняется, что группировки войск ДНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

При этом высокоточным оружием российских ВС выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ.

«Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», – добавил Конашенков, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что по решению президента Владимира Путина сегодня ВС РФ приступили к специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.