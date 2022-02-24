 

Народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление

24.02.2022, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».

Уточняется, что группировки войск ДНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.

При этом высокоточным оружием российских ВС выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ.

«Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», – добавил Конашенков, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что по решению президента Владимира Путина сегодня ВС РФ приступили к специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / На сайте «Авито» произошел сбой

27.05 / Evening Standard – британская модель умерла от тромбоза после прививки препаратом AstraZeneca

30.10 / Партнёрство, основанное на пренебрежении угрозой, — Трамп и Болсонару подорвали способность Латинской Америки сдерживать пандемию

20.07 / Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

12.10 / Двух участников встречи Лукашенко с арестованными оппозиционерами выпустили из СИЗО

01.09 / Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин

05.10 / Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты со спутником

11.09 / Возросло число погибших при взрывах в воинской части в Казахстане

21.11 / Участники митинга ко Дню достоинства и свободы попытались прорваться к Офису президента Украины

13.07 / УФСИН объяснило шум ночью из СИЗО Кресты в Петербурге финалом ЧЕ-2020 по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика