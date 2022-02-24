Мнение: Пара слов про развитие Украинского кризиса

Коронавирус вышел из моды, народ теперь как минимум пару месяцев будет обсуждать Украину. Я не люблю горячие темы, но сейчас идут важные события, так что я всё же кратко изложу свои мысли по сегодняшним новостям.

1. Американцам следовало выполнить ультиматум Путина и убрать свои войска из Восточной Европы, откатить ситуацию к 1997 году. Из-за внутренних проблем американцы выполнить наш ультиматум не решились. Вот, пожалуйста, первое из последствий, о которых я предупреждал — сценарий Грузия++. Что будет дальше, — ракеты в Никарагуа, военный союз с Ираном, ещё что-нибудь, — увидим. Я удивлюсь, если Украиной всё закончится, но не удивлюсь, если после Украины будет перерыв.

Базы НАТО в Восточной Европе угрожают России. Так или иначе, эту проблему наши власти будут решать. Напомню, кстати, что Финляндия — не член НАТО, к Финляндии вопросов нет, а вот три страны Прибалтики вошли в НАТО в 2004 году.

2. Присоединять Украину Россия явно не будет. Основных причин две. Во-первых, безумно дорого будет восстанавливать её из состояния вечных девяностых, в котором она пребывала последние 30 лет. Во-вторых, значительная часть украинцев нас не любит, а насильно мил не будешь. Полагаю, будет примерно как в Грузии в 2008. Может быть, без Зеленского, так как он, в отличие от Саакашвили, перешёл черту.

3. Псевдопатриоты, которые последние 8 лет дружно кричали «Путин введи войска», на очень короткое время будут довольны. Дальше вы увидите, как они дружно начнут жаловаться, что доллар дорогой, и что на отдых в Турции им теперь найти деньги сложнее. Уверен, некоторые уже начали. Любители силовых решений обычно ничего не понимают в экономике. Они требуют, чтобы Россия одновременно и махала шашкой, бурно реагируя на любые уколы со стороны наших зарубежных друзей и партнёров, и выделяла огромные бюджеты на социалку. И, разумеется, чтобы отдельной строкой в бюджетах были предусмотрены солидные расходы на них самих, на «патриотических» блогеров.

4. Впрочем, конкретно сейчас основные расходы по Украинской операции возьмёт на себя Запад. Обострение конфликта между Россией и США повлечёт за собой рост цен на нефть: с допдоходов от нефти наш бюджет компенсирует потери. Отдельный бонус — дорогая нефть усилит инфляцию в США, причинив тем самым администрации Джо Байдена дополнительную боль. Там скоро выборы, а объяснить американскому избирателю, почему тот должен платить за Украину, весьма сложно.

5. Страховочные опционы, на которые я указывал читателям «Школы Капитализма», когда опционы стоили что-то около 2 тысяч рублей, сейчас торгуются по 30 тысяч рублей. Если вы купили эту страховку, нынешнее падение рынка вы переживаете спокойно:

https://mfd.ru/marketdata/ticker/?id=38296

Те, кто переложил деньги в золото, тоже в порядке. Владельцам «дивидендных королей», не покупавшим страховок, психологически тяжелее, однако они могут утешаться тем, что на рынке распродажа, и что они могут докупать российские акции по прочно забытым уже «социальным» ценам прошлых лет.

Тем же, кто держал всё в «бейсбольных карточках», — акциях технологических компаний, принципиально не платящих дивиденды, — нынешний кризис преподал доходчивый урок.

6. Элиты Украины могли отвернуть в сторону много раз:

— не устраивать антирусский майдан в 2013;

— выполнить соглашения, пописанные вместе с Януковичем и европейцами;

— заключить нормальное мирное соглашение с ЛДНР;

— выполнить Минские соглашения, хотя бы формальную их часть;

— не угрожать России разработкой ядерного оружия.

С ядерным оружием господин Зеленский перешёл последнюю черту. Лично я полагал, что Россия введёт танки только в том случае, если Украина реально начнёт разработку ядерного оружия. Я ошибся — видимо, даже угрозу Зеленского наши стратеги сочли достаточным основанием, чтобы обеспечить безопасность России.

7. Китайцы сейчас очень внимательно смотрят на Россию. У Китая есть Тайвань, который для него как для нас Крым, только в 10 раз важнее. Если Тайвань вернётся в родную гавань, это вызовет в Китае подъём патриотизма, который окупит любые возможные издержки. В качестве дополнительного бонуса Китай получит контроль над главными фабриками микропроцессоров в мире… или как минимум над инженерами этих фабрик, если сами фабрики американцы прикажут взорвать.

Действовать на два фронта американцы не могут, они полностью погрязли во внутренних разборках. Есть ненулевая вероятность, что Китай захочет использовать удачный момент.

8. И последнее. Думскроллинг, — напряжённое чтение новостей о текущих глобальных событиях типа катастроф, эпидемий, военных операций и тому подобного, — весьма вреден для здоровья. Не читайте перед обедом советских газет.