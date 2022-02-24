 

Мнение: О порванной в клочья России

24.02.2022, 11:40, Разное
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Пока все или очень многие смеются над «беззубыми» американскими и европейскими санкциями «за #ДонбассНаш», не понимая, что уже очень скоро даже им станет совсем не до смеха, предлагаю просто вспомнить.

Вспомнить всё. ©

Начиная года этак с 2000-го.

Кстати, а кто без Гугла вспомнит, с каким курсом доллара к рублю Россия — полунищая, ограбленная дефлолтом и войной в Чечне — встретила тот самый «Миллениум»?

Ровно 27 рублей за 1 доллар.

Тогдашний председатель ЦБ РФ Виктор Геращенко, один из умнейших людей России, «постарался».

А максимум и «момент торжества» для рубля был летом 2008 года — чуть ниже 24 руб./долл. При условно-либеральном (тогда) президенте Дмитрии Медведеве.

Что случилось с тех пор?

Ответ на одной картинке.

И вот эта лихорадка с обменным курсом, начавшаяся после «возвращения» Владимира Путина в президентское кресло, что многие считают антиконституционным, лучше всего свидетельствует…

… что коней на переправе менять нужно вовремя.

Кто-то ещё сомневается, что не «англичанка», не Джо Байден и не Барак Обама рвут российскую экономику в клочья?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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