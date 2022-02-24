Жена Макаревича: Если в ближайшее время услышу от кого-то про “братские народы”, мне захочется этого человека ударить

“Чуть более трех лет назад, помню, сидела в высотном баре в Аддис-Абебе и с некоторым смущением и неловкостью отвечала своим туристам, что в гости в Москву вряд ли полечу, поскольку делать мне там совершенно нечего и “уж лучше вы к нам”. У бога хорошее чувство юмора, поэтому довольно скоро я обнаружила себя на Красной площади и все заверте… Ну, я думаю, вы в курсе”, – написала она, подразумевая знакомство с будущим мужем.

По словам Кляйн, оказавшись в Москве, она была ослеплена “роскошью российской столицы”.

“Роскошь жизни в российской столице, увы, многих ослепляет и вводят в заблуждение, скрывая то абсолютное зло, которое представляет из себя эта страна сегодня. И хотя в России мне повезло быть знакомой со многими прекрасными, порядочными людьми, увы, их голоса практически не слышны, а жизни тех, кто кричит чуть громче, находятся в опасности, и это не фигура речи”, – отметила бизнесвумен.

Она призналась, что ей предстоит договариваться со своей совестью накануне вылета в Москву. “Я не знаю, как мне покупать билет в Москву сегодня и как договориться об этом с собственной совестью. Боюсь, что если в ближайшее время я услышу от кого-то про “братские народы”, мне захочется этого человека ударить”, – резюмировала она.

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Контекст:

Россия начала вторжение в Украину. Онлайн-репортаж

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против “ЛДНР”, ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании “независимости” так называемых “ЛДНР” Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Утром 24 февраля президент Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

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