 

Приостановку работы аэропортов на юге РФ продлили до 2 марта

24.02.2022, 10:45, Новости дня
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Ограничения на работу аэропортов в ряде городов на юге РФ продлятся до 2 марта, сообщила советник руководителя Росавиации Елена Михеева.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации в Украине с 3.45 часов по Москве полеты в ряд аэропортов на юге РФ временно ограничены. Ограничения действуют до 3.45 (утра по московскому времени) второго марта текущего года», – передает ТАСС слова Михеевой в эфире канала «Россия-24».

Между тем в РЖД сообщили ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России.

«В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно», – передает РИА «Новости» сообщение РЖД.

Уточняется, что движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.

По информации на 9.40 мск, более 200 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. 



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