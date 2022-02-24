Мнение: О начале российского наступления на Мариуполь, Киев и Херсон

Ну, началось!

Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Якобы для защиты людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

А ведь ещё несколько дней назад в такое мало кто поверил бы. Подавляющее большинство думали, что нынешнему российскому президенту Владимиру Путину то ли хватит мозгов, чтобы «не начинать», то ли не хватит смелости, чтобы «начать».

Но, как говорится, человек предполагает…

И в своих предположениях он может ошибаться. Поэтому…

Всё то, что ещё недавно казалось немыслимым, теперь начинает представляться возможным. В том числе и такое…

«Администрация президента #США Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского о предположении американской разведки, что #Россия готовится провести полномасштабное наступление в течение следующих 48 часов.

Его характер, по оценкам Пентагона, подразумевает российские авиаудары, применение крылатых ракет, кибератаки и, наконец, наземное вторжение. Последнее будет включать в себя не только наступление из удерживаемого пророссийскими повстанцами Донбасса, куда в понедельник были отправлены дополнительные подразделения Вооружённых сил РФ, которых Москва называет «миротворцами», но и крупное наступление на столицу Украины, Киев, вероятно, с территории Беларуси.

Согласно мнению американских военных экспертов, операция начнётся с авиаударов и ракетных ударов, активно поддерживаемых или обеспечиваемых средствами кибервойны и радиоэлектронной борьбы, которые быстро перейдут в общевойсковое наземное наступление с разных фронтов, от Беларуси с севера до Крыма на юге. Оно будет иметь «чёткие цели», первой из которых будет обход крупных городов на севере и северо-востоке Украины, чтобы как можно быстрее окружить Киев и навязать смену режима в стране. Второй задачей ВС РФ может быть оперативное окружение большей части украинских вооружённых сил, которые в настоящее время развёрнуты вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Здесь цель — «котлы», «котлы» и снова «котлы»: тактика, хорошо зарекомендовавшая себя восемь лет назад.

И хотя это уже третий раз за месяц, когда Киеву было приказано готовиться к неминуемой крупномасштабной военной акции со стороны России, теперь военные аналитики оценивают вероятность её начала намного выше. Просто потому, что «#Путин не может дольше держать так много войск в полевых лагерях».»

Конечно, от всего этого можно и отмахнуться, как от криков пастушка «Волки! Волки!». Тем более, что до сих пор подобные прогнозы не оправдывались.

Но после того, как:

— Владимир Путин не просто демонстративно признал ДНР и ЛНР, но приказал Минобороны, не дожидаясь положенных в таких случаях шагов со стороны Госдумы и Совфеда, ввести «миротворцев» на украинский Донбасс,

при этом

— российский #парламент, ратифицируя договоры с «республиками», подчеркнул, что признаёт их в границах Донецкой и Луганской областей Украины, а вовсе не в рамках существующих ОРДЛО,

и почти сразу же

— Главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник попросили Владимира Путина оказать помощь в отражении «агрессии» со стороны Вооружённых сил Украины, разумеется, «во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы»…

как ограниченная, так и полномасштабная военная операция России вполне возможны (и по-своему где-то «логичны») в ближайшие дни или даже часы. Во всяком случае, давать на отсечение голову, руку ли хотя бы мизинец — охотников нет.

И это означает, что риски нового витка международных санкций — уже против крупнейших российских банков, о чём Штаты предупредили прямо, — резко возросли. Введены же они могут быть буквально «одним нажатием кнопки»…

И в случае её нажатия, с последствиями быстро и больно столкнутся десятки миллионов россиян. Не только и даже не столько из числа тех, у кого ещё остались валютные вклады в крупнейших российских кредитных институтах. Но тут хотя бы понятно, что делать.

Остаётся неясным один вопрос. Будет ли само наступление?

Как далеко он зайдёт

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