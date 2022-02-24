Срочное видеообращение Путина о ситуации в Донбассе

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24.02.2022, 10:10, Разное
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Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Появилось соответствующее видеообращение главнокомандующего.

Владимир Владимирович отметил, что главы республик обратились к России с просьбой о помощи. По словам президента, главной целью операции является защита людей. При этом Россия не имеет намерений оккупировать украинские территории, подчеркнул Путин.

Владимир Владимирович выразил уверенность, что российские военнослужащие исполнят свой долг, передает RT. При этом исполнительная власть продемонстрирует эффективную работу.



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