“Укрзалізниця” объявила об отмене поездов в Харьков

“В целях безопасности внесены изменения в движение поездов. […] Поезда в Харьков временно остановлены”, – говорится в сообщении.

Также “Укрзалізниця” проинформировала об остановке поездов №44 сообщением Ивано-Франковск – Киев (остановлено по станцию Ирша) и №112 сообщением Киев – Авдеевка (остановлено по станцию Покровск).

“№10 Киев – Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель – Новоалексеевка следуют по станцию Федоровка”, – отметили в компании.

Ранее “Укрзалізниця” сообщала о движении поездов по графику.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

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