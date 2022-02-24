Зеленский призвал мир сформировать “антипутинскую коалицию” и начать масштабную оборонную поддержку Украины

“Я поговорил с [президентом США Джо] Байденом, [премьер-министром Великобритании Борисом] Джонсоном, [главой Европейского совета] Шарль Мишелем, [президентом Польши Анджеем] Дудой, [президентом Литвы Гитанасом] Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции, – сказал Зеленский. – Уже призвал мировых лидеров использовать все возможные санкции против [президента РФ Владимира] Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Совместно мы должны спасти Украину, спасти демократический мир. И мы это сделаем. Слава Украине”.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/973412196873186/

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”, есть погибшие.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения.

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