 

Геращенко: В Подольске Одесской области в воинской части после бомбардировки шесть погибших

24.02.2022, 10:05, Новости дня
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“Официальная информация по каналу Национальной полиции. В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком. В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ №0173 – бомбардировка, шесть погибших, семеро ранены, 19 без вести пропали. В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены. В городе Кривой Рог Днепропетровской области три удара по составам 17 танковых БР, позиция боевого дежурства №4608 Краснополье, удар с БПЛА. Разбомбили мост через реку Ингулец”, – сообщил Геращенко.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из “Градов”.

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. 

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили. 

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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