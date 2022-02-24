Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Дженнифер Лоуренс и ее супруг Кук Маруни впервые стали родителями. Эту новость сообщили иностранные СМИ со ссылкой на свои источники. Правда, в прессе уточняют, что информации о поле ребенка, а также метрических данных пока нет. Представители звезды фильмов “Голодные игры” и “Не смотри наверх” пока не отвечают на запросы журналистов.

Она родила в округе Лос-Анджелес, но мы еще не знаем ни пола ребенка, ни точной даты рождения… Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила, – сообщает издание TMZ.

Последний раз скрытная Дженнифер Лоуренс говорила о своей личной жизни на шоу Стивена Колберта The Late Show в декабре 2021 года. Актриса шутила, что во время паузы в карьере ничего не делала, а только “бесконечно занималась сексом”, а потом призналась, что если б не кинокарьера, то она стала бы домохозяйкой.

Думаю, я стала бы отличной домохозяйкой. Правда. Я устраиваю бардак, но прекрасно его убираю. Я воюю с бардаком, — говорила Дженнифер в декабре.

С тех пор актриса на публике не появлялась, а социальных сетей она принципиально не ведет.

Дженнифер Лоуренс на кинопремьере, декабрь 2021 года

Напомним, что а беременности Дженнифер Лоуренс СМИ заговорили в сентябре 2021 года, однако сама актриса подобные публикации предпочитала не комментировать – к тому же у нее нет своих страниц в социальных сетях. Впервые она вышла на публику с округлившимся животом в начале октября: актрисой вместе с коллегой Эми Шумер пришла на митинг за право женщин на безопасное прерывание беременности, который прошел в Нью-Йорке. И после этого папарацци начали время от времени “ловить” ее во время прогулки и занятий спортом в парке.

Для Дженнифер Лоуренс и Кука Маруни, которые вместе с лета 2018 года, малыш стал первенцем. Новоиспеченные родители обручилась в феврале 2019-го, а в октябре в условиях строжайшей секретности поженились. Свадьба, на которой присутствовала примерно половина Голливуда, прошла в старинном особняке Belcourt Castle в Ньюпорте.