Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Белоруссии

Госграница Украины подверглась нападению российских войск при поддержке Белоруссии, сообщила погранслужба Украины.

«Около 5.00 (4.00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», – говорится в сообщении погранслужбы Украины, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей, «в зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и национальной гвардией Украины» ведут ответный огонь.

«Относительно ранений среди охранников границы информация уточняется», – добавили в ведомстве.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.