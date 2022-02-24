 

Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Белоруссии

24.02.2022, 9:17, Новости дня
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Госграница Украины подверглась нападению российских войск при поддержке Белоруссии, сообщила погранслужба Украины.

«Около 5.00 (4.00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», – говорится в сообщении погранслужбы Украины, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей, «в зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и национальной гвардией Украины» ведут ответный огонь.

«Относительно ранений среди охранников границы информация уточняется», – добавили в ведомстве.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.



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