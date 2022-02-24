 

Болгария подчеркнула ограниченный характер операции России

24.02.2022, 9:17, Новости дня
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Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что, по его мнению, действия российской армии на Украине будут носить ограниченный характер.

Янев сообщил в интервью телеканалу BTV, что «система международных отношений, в том виде как она прописана в уставе ООН, не работает», и «на данный момент мы изучаем и обсуждаем ситуацию, чтобы быть лучше подготовленным к будущему развитию событий», передает ТАСС.

«Анализ заявления президента РФ показывает, что он старается не использовать слова война. Действия российской стороны, вероятно, будут иметь характер ограниченной операции. Поэтому вешать ярлыки и говорить о войне пока рано», – добавил он.

Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась  масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.



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