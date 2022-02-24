Мнение: ЕС ввел санкции против России за признание ЛНР и ДНР

Европейский Союз ввел очередные санкции против России. На сей раз за признание ДНР и ЛНР.

Под санкции попали:

1. 351 депутат Госдумы, которые голосовали за призыв Зюганова признать ЛНР и ДНР, который вылился в обращение к Путину. Z-Зюганов. Герой фильма "Чемпион мира" (вполне смотрибельный) экс-чемпион мира Анатолий Карпов также попал под санкции. При этом, 99 депутататов Госдумы под санкции не попали.

2. 27 физических и юридических лиц, которые "причастны к подрыву и угрозам Украине".

3. Как сообщают, среди 27 указанных лиц – Шойгу, Вайно, Суровикин, Пригожин, Захарова, Симонян и Соловьев (поговаривают, что каналы Соловьева и Симонян на западных ресурсах заблокируют). Стоит учитывать, что часть санкционированных лиц (в том числе и депутатов Госдумы) и так уже находились под санкциями.

4. Также санкции введены против госдолга РФ.

ЕС обещает вводить больше санкций, если события на Украине будут продолжать развиваться в режиме эскалации.

Также ЕС призывает Россию пересмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР и отменить его. Еще одни деятели, думающие, что пасту можно затолкать обратно в тюбик. Уже поздно.

После сообщений о введении санкций, рубль снова начал падать (уже 81), а в Европе начал дорожать газ. На Украине заваливается гривна (уже 31).

Заехавший в Донецк Турчак сегодня заявил, что мирное решение вопроса Украины маловероятно. Пушилин витиевато заявил, что границы ДНР будут освобождать, но сначала Украине дали шанс решить дело миром (что конечно пустое). На смену "Nord Stream – 2" идет "Nord Wind – 2".

На фронте продолжается высокоинтенсивная позиционная война, но пока без масштабных наступательных действий. Применяется практически вся номенклатура вооружений, включая 122-152-мм артиллерию и РСЗО.

Министр обороны Британии Уоллис заявил, что Британия может снова дать Николаю I пинка в Крыму.

В МО РФ на это ответили, что британским военным следует лучше учить историю и географию России, чтобы своими жизнями не обогащать совместную историю в угоду малообразованным политикам. Такие вот исторические дискуссии идут.

Трансляция по Донбассу продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

—