Зеленский созывает СНБО, введут военное положение – Данилов

Он сообщил, что на заседании введут военное положение.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что принял решение о проведении “специальной военной операции” в Украине.

После этого в ряде городов, в том числе в Киеве и Харькове, начали сообщать о звуках взрывов.

По данным CNN, взрывы также были в Днепре, Одессе, Запорожье, Мариуполе и Краматорске.

Заявление Путина транслировалось в тот момент, когда Совет Безопасности ООН собрался на срочное заседание. Его инициировала Украина в связи с обращением главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к Путину. Они попросила Россию помочь “в отражении агрессии” якобы со стороны Украины.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину.

На фоне наращивания российских военных сил на границе с 17 февраля наблюдается резкая эскалации на Донбассе, в результате которой гибнут украинские военнослужащие и мирные жители. 21 февраля Россия заявила о признании незаконных вооруженных группировок “ДНР” и “ЛНР”, которые действуют на востоке Украины, “независимыми республиками”.

После этого решения США, Канада, Великобритания, Япония и ЕС ввели против России санкции. Западные страны подчеркнули, что в случае полномасштабного вторжения в Украину эти ограничения будут значительно усилены.

В Украине объявили о призыве резервистов и с 24 февраля ввели чрезвычайное положение.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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