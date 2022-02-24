 

Вторжение началось, Россия обстреливает Украину из артиллерии – Геращенко

24.02.2022, 7:10, Новости дня
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“Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы”, – написал он.

Геращенко перечислил объекты, которые подверглись обстрелам, он также сообщает о заходе бронетехники через пункт пропуска “Бачевск” в Сумской области.

Советник главы МВД назвал происходящее “новой геополитической реальностью”.

“Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет третья мировая война. С нами правда! С нами господь! Мы защищаем свою землю! Победа будет за нами!”, – заявил Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4862833270470148

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о “специальной военной операции” российских войск в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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