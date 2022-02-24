 

Мнение: Радость свободного выбора

24.02.2022, 6:45, Разное
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Благодаря посадке самолета Ryanair в Минске и хорошему питанию в СИЗО КГБ Белоруссии, довольный Роман Протасевич получил возможность досрочно проголосовать на Референдуме по изменению Конституции Белоруссии, который иниицировал Александр Григорьевич Лукашенко. Белоруссия сделала буквально все, чтобы обеспечить Роману возможность принять участие в процессе демократического волеизъявления.

Степан Путило и Слава Комисаренко наверняка раздумывают об отправке запроса в КГБ Белоруссии о возможности досрочного дистанционного голосования на белорусском референдуме.

Источник: Colonel Cassad



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