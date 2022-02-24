Украина отключилась от энергосистем РФ и Белоруссии

Украина в ночь на четверг полностью отключилась от энергосистем РФ и Белоруссии и работает в автономном режиме, сообщила компания «Укрэнерго».

«Энергосистема Украины отключилась от энергосистем РФ и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме, чтобы протестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E)», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что в конце февраля Украина в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей РФ и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме.

Ранее в Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из РФ и Белоруссии, однако с 21 ноября 2021 года импорт из Белоруссии был возобновлен.