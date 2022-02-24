 

Путин объявил о начале “специальной военной операции” на Донбассе

24.02.2022, 5:45, Новости дня
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“Принято решение о специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины”, – сказал Путин.

Он заявил, что в его планы “не входит оккупация Украины”. 

Он повторил пропагандистские штампы о “геноциде со стороны киевского режима” и заявил, что РФ будет стремиться “к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации”. 

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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