Путин объявил о начале “специальной военной операции” на Донбассе

“Принято решение о специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины”, – сказал Путин.

Он заявил, что в его планы “не входит оккупация Украины”.

Он повторил пропагандистские штампы о “геноциде со стороны киевского режима” и заявил, что РФ будет стремиться “к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации”.

Новость дополняется.

—