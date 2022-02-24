Мнение: СК России привлекает к уголовной ответственности причастных к убийствам мирных граждан ДНР и ЛНР

СК России о привлечении к уголовной ответственности причастных к убийствам мирных граждан ДНР и ЛНР

Официальная позиция ведомства на тему того, кого планируют привлекать к ответственности после начала ожидаемых событий.

Называются конкретные фамилии.

Некоторые думали, что СК РФ уголовные дела заводил просто так для галочки. Ныне обстоятельства меняются.

Фактически, СК РФ объявил преступниками и террористами большую часть военно-политической верхушки Украины.

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