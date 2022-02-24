Мнение: Ультиматум

Пушилин озвучил ультиматум Киеву: «…ВС Украины должны добровольно покинуть территорию ДНР и вывезти свое оружие…» Имеется в виду территорию бывших Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 14 год.

Фраза «не то» пока не прозвучала, но по всей видимости, уже скоро будет произнесена. Штаты предупредили Зеленского о том, что в течение 48 часов можно ожидать вторжения.

Байден, безусловно, может раскупоривать бутылку и праздновать День защитника отечества. Задача почти выполнена: Россию и Украину все-таки вот-вот удастся столкнуть в маленькой, но очень нужной войне. Позавчерашние упражнения Путина добавили седых волос у Байдена, но все обошлось — рыбка плотно сидит на крючке и никуда с него не соскочит. Хотя впечатление, что попытка сорваться чуть-чуть не удалась. С вами приятно иметь дело, господин Путин.

Среди российских официальных и полуофициальных лиц обкатываются формулировки: заявляется о формате миротворческой операции, но по правде говоря, это примерно то же самое, что и «гуманитарные бомбардировки». Миротворцы действуют на основании мандата международной организации или по соглашению противостоящих сторон. Без такового документа миротворцами их называть будет проблематично. Впрочем, кого интересуют детали…

Движение войск отмечается как на границе с Россией, так и внутри самих ДНР-ЛНР. С территории России заходят неопознанные колонны, которые, видимо, должны будут косплеить шахтеров, ну, а со стороны границы им на подмогу придут, по всей видимости, «миротворцы». Шансов у ВСУ, в готовящейся мясорубке не слишком много, но вариантов все равно немного: если отвести войска за административную границу, однозначно через какое-то время будет предъявлен следующий ультиматум. Да и Зеленский останется президентом ровно столько, сколько пройдет времени до обнародования приказа на отступление.

Мясорубка — это ровно то, что нужно Байдену и тем, кто заказывал бойню. Ранее были даже озвучены контрольные цифры, которые должны быть предъявлены по завершению мероприятия: от 5 до 25 тысяч украинских потерь, от 3 до 10 тысяч российских, и от 25 до 50 тысяч потерь гражданского населения. «И чтобы мне тут не филонили!» – строго сказал Байден. «Без ваших этих pripisok».

Что тут скажешь? Под козырек и через левое плечо «кругом». Исполнять приказ.

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