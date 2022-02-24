ЕС ввел санкции против Банка «Россия», ПСБ и ВЭБ.РФ

Евросоюз ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований», говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

ВЭБ.РФ, в частности, в санкционном списке ЕС присутствует за «проекты с компаниями оборонной промышленности, включая Ростех, которые обеспечивают поддержку действий, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Промсвязьбанку Евросоюз приписывает ответственность «за массированное развертывание российских войск вдоль границы с Украиной и присутствие российских войск на Крымском полуострове». Как утверждается, банк «Россия», также присутствующий в списке, «поддерживает российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию восточной Украины, получая от них выгоду». Санкции против «Агентства интернет-исследований», как отмечено в документе, вводятся из-за якобы имевшего место распространения дезинформации о ситуации на Украине, передает ТАСС.

Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.