Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты до утра 24 февраля – СМИ

“Международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты на прием и отправку рейсов с 20.35 23 февраля по 08.35 24 февраля по киевскому времени. Полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом”, – пишет издание.

Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне, добавило ZN.UA.

О закрытии аэропортов Харькова и Днепра свидетельствуют также онлайн-табло.

Сайт avianews.com пишет, что аэропорт Харькова закрыт до 08.35, а аэропорт Днепра – до 7.00.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Штаты ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”. Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Верховная Рада с 24 февраля ввела режим чрезвычайного положения по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей (там действует особый правовой режим).

23 февраля стало известно, что Пушилин и Пасечник попросили Путина помочь “в отражении агрессии” якобы со стороны Украины. МИД Украины инициировал срочное заседание Совбеза ООН в связи с этим.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—