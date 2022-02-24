 

В Украине начался призыв резервистов. В ряды ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы призовут 46 тыс. человек

24.02.2022, 4:15, Новости дня
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Призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет как об офицерах, так и о сержантах, и рядовых. 

Максимальный срок службы – один год. 

“Резервисты оперативного резерва будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве”, – говорится в сообщении. 

Резервисты, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, должны самостоятельно прибыть в свои воинские части или территориальные центры комплектования и социальной поддержки по телефонному звонку или по повестке. 

“Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность”, – подчеркивается в сообщении. 

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/289638233268175

23 февраля комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и соцподдержки Юрий Максымив на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины, рассказал, что всего в ряды ВСУ планируют призвать 36 тыс. военнослужащих. Еще по 5 тыс. – в ряды Нацгвардии и Госпогранслужбы. 

О мобилизации или подготовке к ней речи не идет, подчеркнул он. 

Цель призыва – усилить обороноспособность страны, так как речь идет о людях, которые уже служили, пояснил Максымив.

Контекст:

Зеленский сообщил, что подписал указ о призыве резервистов в особый период, 22 февраля, на фоне признания Россией незаконных вооруженных формирований “ЛДНР” и стягивания Россией войск к границе с Украиной. 24 февраля президент говорил, что РФ сосредоточила почти 200 тыс. солдат у границы. 

Закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации Зеленский подписал 21 апреля 2021 года. В Офисе президента тогда говорили, что закон позволит быстро доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны и существенно повысить их боеспособность при стремительно нарастающей военной агрессии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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