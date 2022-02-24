Мнение: Воевать не стоит

И Несмиян у себя в блоге сегодня, и вот Подоляка в видео – прогнозируют начало уже “горячей” войны России и Украины буквально чуть ли не завтра. Хреново! События, что называется, “развиваются стремительно”. Я все ж надеюсь, что до этого беспредела не дойдет – потому что любую войну легко начать, но трудно закончить.

Война неприемлема, естественно, в первую очередь по моральным соображениям – нельзя решать проблемы, убивая людей. Но в данном случае должен быть еще хотя бы шкурный интерес! Люди, которые войну запланировали с нашей стороны, должны же понимать, что их победа отнюдь не гарантирована. Я вообще не могу понять: а с чего вообще все взяли, что захват Украины должен быть легкой прогулкой?? В свое время точно так же похвалялся взять Грозный “одним полком” некто Грачев, тогдашний министр обороны России. Как мы помним, тогда попытка захвата Грозного закончилась позорным провалом, а война с крохотной Чечней затянулась на 3 года, да и закончилась, по сути, поражением России – позорным “Хасавюртовским соглашением” в 1996 году. И это – с всего-навсего миллионной Чечней!

Так почему будет “лучше” с 40-миллионной Украиной?! Непонятно.

Меня, честно говоря, удивляют все эти прогнозы в духе газет Бильд и Дейли Мейл насчет того, за какой срок молодецкими ударами с суши и моря войска РФ захватят Украину – за 3 дня или за 5. Всё это – какая-то фантастика. На деле ведь, чисто объективно рассуждая, намного вероятнее ровно противоположное – то есть полный, до изумления, провал “блицкрига” в те же 3-5 дней. В случае военной операции именно войска РФ окажутся крайне уязвимы – даже в том случае, если действительно будут предприняты попытки “отрубить снабжение горючим” или еще там какие-то экономические меры воздействия.

Надо понимать главное: российская армия не умеет в стратегическое наступление. Она вообще малобоеспособна “с листа”. Вы скажете – “бред, а как же ВОВ?? Там же были глубокие охватывающие операции?! “Багратион”, например?” Были. Но как они стали возможны?

Они стали возможны лишь на третий год войны, и лишь после двух лет – 41-42й – почти сплошных котлов и разгромов, причем – совершенно невероятных масштабов. Циклопических!! Только невероятное кровопускание (и порожденное им отчаяние) первых двух лет ВОВ позволило В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ убрать из армии верхний и средний слой тупых, небоеспособных и неспособных вообще ни к чему, кроме армейского чинопочитания, командиров – и позволить пробиться наверх людям, хотя бы отдаленно похожим на настоящих боевых офицеров. И, с другой стороны, то же непрерывное кровопускание наконец сломало психологию русского солдата, воспитанную в нем забитость и апатию, и путем жесточайшего естественного отбора вывело породу солдат, которые УМЕЮТ воевать.

Но в нынешней армии РФ ничего подобного, естественно, нет: командуют там тупые дуболомы -“паркетники”, солдаты мечтают в основном “откосить”. Бардак с самого начала будет страшный. Такая армия способна разве что защищаться, но вести активные наступательные операции, да еще на стратегическую глубину – это просто дохлый номер. А столкнется она с точно такой же армией, но менее забитой, более инициативной “снизу” – и ориентированной на полупартизанские действия. Исход, я бы сказал, предопределен – и это при том, что, как у всех “братских” народов, ожесточение с обеих сторон обещает быть невероятным.

Лучше не начинать. Суть в том, что я знаю не понаслышке: слухи о какой-то там невероятной воинственности русских ни на чем не основаны. Верно скорее противоположное – русские воевать не умеют и не любят; собственно, это одна из главных причин, почему наш народ оказался самым крайним большим народом, проживающим на Севере, а не на благодатном Юге. если вкратце – потому что в острой ситуации всегда предпочитал уходить, а не воевать.