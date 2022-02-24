Мнение: Письмо: “Этот тестостероновый взгляд”

Очень длинная история, как замужняя женщина с детьми и хорошим мужем решила покормить свою корону на помойке.

Для бодрости духа и чтобы развеять супружескую скуку.

Кормила она корону, любовалась собой глазами тренера-качка, вожделела себя от его лица, проживала его воображаемую страсть, разрывалась за него от желания сама к себе, складывала в шкатулку все, что вытягивала из него щипцами.

И сколько замужних женщин вот на таком мусоре сидят как на игле, гоняются за мужчинами из спорт-залов, унижают себя и своего мужа, но проживают как будто бы страстный роман, где двое влюбленных разлучены обстоятельствами.

Обратите внимание, автор регулярно атакует парня и пытается его прижать к стене. На все ее атаки он отвечает шлангом или вежливым отказом. Иногда бросает ей галантную крошку, но отвечать за базар не хочет, хотя она и требует. А она все письмо продолжает считать, что ее преследует соблазнитель, как Анну Каренину Вронский.

Каждый день такие письма.

Вот они, каренины нашего времени, которые сами гоняются за вронскими как баба-яга за ивашечкой. Хотят нагнать и утащить в свою избушку на кривых курьих ножках, но нагнать не могут.

malta_55

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо за всё, что вы делаете! Многое в моей жизни встало на свои места благодаря вашим постам! Может, мне посчастливится попасть к вам на разбор.

Мне 36 лет, живу в небольшом городе. Замужем 9 лет, есть детки младшего школьного возраста. Муж чудесный человек, младше на год, любит меня, всегда поддерживает мои прихоти – будь то учёба-повышение или другие финансовые вложения в мою работу; пластика груди (вернула свою прежнюю форму, как до декрета, небольшая и аккуратная) кредит выплачивала сама, хотя эти деньги могли пойти в семью, но муж поддержал) По меркам города я хорошо зарабатываю, муж раза в 1,5 больше – одна из самых высоких зарплат в городе. Все серьезные приобретения в дом за счёт его финансов, ну я хотя бы вношу половину долга за ипотеку. Какие то мелкие покупки для семьи делаю, одежду, обувь. В общем, стараюсь не борзеть и не висеть мёртвым грузом. Мне вообще с мужем очень повезло. Мы даже ни разу за совместную жизнь не поссорились. Со временем у нас появился свой язык, который, если почитать нашу переписку, никто не поймёт. Он до сих пор присылает мне смешные мемчики, и покупает всякие полезные вкусняхи, которые в доме люблю только я. А ещё он красивый очень. Красивее меня в сто раз. При этом очень скромный и добрый. Мне никогда и в голову не приходило смотреть на других мужчин. До А.

А. тренер, 30 лет. Высокий, гора мышц и этот тестостероновый взгляд) Характер нордический, немного замкнутый. В зале одевается не как все. Зарабатывает в 1,5-2 раза меньше меня. Детей нет и женатым не был. Живёт с родителями, но в другом городе квартира в ипотеке.

А. взял меня под свое крыло с нуля, когда я пришла в зал после второго декрета привести себя в форму. Поставил мне технику, я сама стала почитывать и вникать в процесс. Писал мне тренировочный план в мой блокнот, в котором я что нибудь рисовала на спорт темы, чтоб это выглядело нескучно. Порой он делал подписи под несуществующими рисунками, и я потом рисовала их. Или сам рисовал какие нибудь смешные картинки, пока я треню. И как то так мы общались в сети на разные темы, в какой то момент А. начал присылать мне песни романтические, стикеры с обниманиями и поцелуями, сердца. Мог сфотать меня, когда я где то по городу иду, и прислать мне потом эти фотки) Звал встретится в другом городе с культурной программой. Потом написал, что любит. Я не знала, что со всем этим делать, тк у меня тоже появились чувства, но у него на тот момент была девушка, с которой они около двух лет встречались, но жить не сходились. В общем, в один из дней я написала ему, что буду тренироваться самостоятельно. На тот момент А. тренировал меня около 1,5 лет. Он ответил ок. Ничего не спрашивая. Чтобы как то оторваться мыслями от него, я ходила в то время, когда его не было в зале. Через 2 недели он написал, зачем я специально хожу, когда его нет. Мол столько трудов, и ты вот так поступаешь. Я ответила, что пока мои мысли больше не о тренировках, а о том, кто меня тренировал, буду ходить так. Он ответил —Чужие мысли потемки!..

Я сказала, пусть там они и остаются. Прошло 2 года. Я стала приходить и в те дни, когда он работал. Привет-пока. Потом случилась пандемия и я поддерживала форму дома, тренила и пп.

Этим летом случайно встретились с ним в магазине. Надо сказать, что живём мы рядом, в домах в зоне видимости друг друга. И в магазине А. говорит, как ни в чем не бывало: “Почему не в шортах?” Я ответила, что ещё нет загара.

Через месяц у меня появился и загар, и шорты, и желание идти в зал. В первый же поход в зал встречаю его, разговорчив, юморит, предлагает какие то новые упражнения попробовать. На тот момент А. расстался не так давно с той девушкой. Она страдала в инсте из за этого.

И в общем.. А. написал мне в соцсеть, я ответила. И с того момента он включил на максимум свое обаяние и в смс и в зале, много заботы, ухаживания, комплиментов. Сказал, что он болел мною всё время. Мне конкретно снесло крышу. Я хотела его до невозможности, он меня видимо тоже, тк его всего трясло, когда мы поцеловались в первый раз. Потом написал, что похудел на 600грамм в этот день))

Это был месяц такого морока, и потом отдача была ощутимой для меня. Он перестал мне писать так часто, как я уже привыкла. И я решила, что переборщила сама с шарами, и их уже избыток, и может уже демьянова уха, а я не вижу в своём крышесносе. Когда мы целовались во второй раз, я не хотела, А. спросил почему, я ответила, что он ни черта не пишет мне в сети. А. ответил, что так интереснее. Я решила, что да, точно, был перебор с моей стороны шаров, общения и А. подустал. Но в итоге такого необщения я психанула и написала, что не могу больше продолжать, у меня есть муж, и это всё не для меня. А. ничего не ответил. Но в зале опять окружил меня вниманием со всех сторон. Продолжились украдкие обнимания, касания. В один из дней, когда никого в зале не было, случился просто шквал страстей, А.говорил, что хочет меня, порвал бы меня сейчас, и что с этим делать (Если бы я сказала, что хочу, у нас бы всё там и произошло) А. темпераментный очень, и каждый раз когда мы целовались, он ложил мою руку себе на… – там всегда как камень. Но я тут же убирала руку.

Потом я заболела и не ходила недели две в зал, в сети тоже общались мало. Хотя он проявлял заботу, советовал мне что то. Я всегда благодарила. Когда я выздоровела и пришла в зал, все разошлись, остались только мы, А. обнял меня, хотел поцеловать, я сказала, что лучше не надо, иначе мы среди этих тренажеров и упадем. Он потом вспоминал это. На самом деле, я очень хотела его поцеловать, но боялась, что какая нибудь бацила ещё осталась, и я могу его заразить. И опять две недели его не увижу. Меркантильная, да.

Как то мне нужно было ехать в другой город, я поинтересовалась у него, на чем он обычно едет туда. Он сказал. И предложил снять гостиницу для нас. Но я была бы не я, если б не свела это в шутку, прошланговала и всё. Дура, че.

В зал я ходила уже давно самостоятельно, брала много частных уроков онлайн у именитых тренеров, которые взращивали титулованых фитнес-бикини. Но А. всегда предлагал мне какие то свои упражнения, и когда при выполнении одного из таких, я не смогла его выполнить без помощи А. – в плане снять со стоек штангу с весом, пока я стою на коленях – я сказала А., что мне нужно научиться его делать без тебя. У него было такое выражение лица..

После этого А. стал активно восхищаться моими формами, всегда, когда я заходила в зал, шёл включал песню Меладзе тропикана женщина))) говорил, что шкалит тест, когда я рядом, и как бы мы вместе смотрелись голые в инсте на фотках, как он не давал бы мне спать и я потом не могла бы ничего делать, ни сидеть, ни стоять. Меня корежило от этих всех слов. Ну то есть общения в сети почти нет и только эти откровенные слова в зале. Чувствовала себя просто объектом для секс-онли. Я уже просто избегала его, и говорила, зачем он это делает. Мне же хотелось чувств и признаний)

Короче, в один из дней он был на взводе, я это поняла, когда вышла уже из зала и опять встретила его по дороге, нам было по пути и пришлось идти вместе. Разговор не клеился. Я спросила, смотрел ли он Кальмара. Он резко как то ответил, не смотрю я ваши сериалы, и что там? Я сказала, что не знаю, что не смотрела тоже. А. говорит, а давай счас за угол зайдём, и там займёмся… Или гостиницу снимем. Я посмеялась – да, и я наклею усы, чтоб меня никто не узнал.

Но на самом деле, мне вообще было несмешно. Чувствовала себя ужасно. Когда подходили к месту, где наши маршруты расходились, А. говорит, ты пиши, если захочешь в душ со мной. Я ничего не ответила. Для себя я понимала, что если бы с его таким поведением было бы и полноценное общение – уже бы всё давно случилось, и я бы уже не отшучивалась. Но так как А. видно, не испытывал такой потребности, то есть соответственно и влюблённости никакой, то это стало мукой для меня, все эти подкаты или что это было. Я была зла. Пишу ему с работы через час.

Я: – Хочу

А.: – Что?

Я: – Душ, голые фотки, вот это всё.

Я: – Когда целовать будешь, усы сниму, если хочешь.

А.: – Капец

А.: – Мой тесто-н зашкаливает

А.: – А когда?

Я: – Сегодня или завтра. Позже не получится.

А.: – Может в бильярдную?

Я: – Не знаю, тебе виднее. Где будет удобно.

Он замолчал.

Я пишу, все так же зла:

– Ну что?

А.: – А если чуть позже, не в эти дни?

Я уже ничего не ответила.

Оскорбленная в лучших чувствах, что только одно и надо от меня, диалог подтвердил; решила, всё нахрен, довольно этих непонятных отношений, которые и отношениями то назвать нельзя. Пишу ему полотно:

“На самом деле, не думала, что ты, правда, такого мнения обо мне. Но после этой бильярдной темы поняла, нет, не шутишь. Для меня эта ситуация страшный сон. Нет, умудрилась же влюбиться (ну это пройдёт скоро)

В любом случае.. спасибо тебе) за твою доброту) и заботу) и за крутые моменты и эмоции) за сумасшедшее количество смс, которые ты писал пока я работала..))

И долго обнимал в какой то вторник и не хотел уходить красить там что то вниз)

Помню, как написала, куда пошёл красивый такой /когда он шёл мимо моего дома, но не знал какие окна мои/ ты смотрел на окна и улыбался, и я кайфовала с этого..)) Хорошие были дни)

И потом, когда целовались внизу и ты долго не шёл наверх, я смеялась, потому что /имя его друга, который в это время тренил в зале/ мог решить, что с тобой в туалете совсем беда))))

Ладно… что прошло, то прошло. Не хочется портить эти воспоминания. И если не можешь общаться со мной по-другому, не в постельном контексте (понимаю, сама виновата), то лучше совсем никак. Думаю, это несложно)”

Он прочитал. Через несколько дней пишет: – Почему потом поздно будет?

Я молчу.

Месяцем ранее ему поменяли график и я стала видеть его реже. Мы неделю не виделись, в сеть я не заходила, потому что я там была только из-за общения с А., ну и из-за музыки. И вот встречаю его на тренировке после моего полотна и последующего молчания. Подходит, говорит, почему не захожу в сеть, там пишу тебе. Говорю, ну вот она я, можешь сейчас сказать. Он улыбнулся и сказал, чтоб все таки зашла туда. Зашла уже вечером. Там 143 смс от него, как в месяц морока. Я ответила: Ой, я лучше пойду отсюда)) /ну это дико было после такого периода молчания, и похоже на какие-то судороги, которые я вытянула щипцами, написав свои приятные воспоминания. Я вовсе этого не хотела.

Мы все же продолжили общаться в зале. Как-то прихожу, опять не виделись неделю, А. подошёл, предложил меня потренировать. Спрашивает после подхода, ну что чувствуешь (про мышцы), я говорю: Рада тебя видеть. Он расплылся в улыбке. – Значит, к тебе можно поприставать сегодня? Я ничего не ответила. Когда все разошлись, я уже готова была обнимать А. и миловать, и он говорит: Ну иди сюда, хоть помацаю тебя. /Блять, помацаю..))) у меня сразу всё упало))/ Стал обнимать, а мне уже ничего не надо. Короче, говорю ему: А. давай просто тренить. Он поменялся в лице, говорит – Одно другому не помеха. Обнял все же. В общем, я ушла, а меня это “помацаю” преследует и я злюсь все больше. И думаю, что за хрень, это и не отношения и вообще не пойми что. И я не знаю, что с этим делать. Конечно, я встала на проторенную дорожку, чтоб бросить это к чертям. Пишу ему:

– А. давай, правда, просто тренить? Ну, нельзя наверно в одну реку войти дважды.

А: – У нас в ***реке по сто раз купаются.

Я: – Ну не получится, чтобы опять кайф и нежность и накрывало с головой.

А: – Хорошо

Я уже после работы пишу в ответ на его сто раз в реке:

– Об этом не расскажешь внукам.

Жаль, что мы так разочаровали друг друга.

Он ничего не ответил.

Потом я уезжала на неделю по работе. Прихожу в зал, а он там девушку тренирует, обнимает и гладит её везде довольно откровенно. У меня сначала оторопь, потом какая то веселая злость, не знаю как назвать это чувство. Ну блин, сама же предложила просто тренить, вот и трень. Поздоровалась, пошла тренить. Он за мной. Стал спрашивать какую-то мульку, типа, когда я отдам ему свои-мои перчатки, которые он хотел как то у меня “отжать”. Я сказала, что не дам. – Жадина. Пошёл к своей девушке, показал ей как делать упражнение, взял мой новый эспандер, одел себе на голову, – Это так носят? Я молчу. Ушёл к девушке. Опять подошёл, спрашивает, как поездка. Меня хоть и трясло внутри от всего этого пейзажа, но умудрилась рассказать забавный случай в том городе, и даже голос не дрожал.

Так продолжалось на протяжении нескольких тренировок: его девушка приходила на полчаса позже меня, и это время он был рядом со мной, поддевал, подначивал, раскачивал на разговор, называл по имени отчеству и на вы, и при этом у него постоянно была какая то дурацкая дебильная улыбка. Я отвечала односложно, но дружелюбно. Хотя внутри себя вообще ни черта не понимала, зачем он это делает. Потом приходила его девушка Н., и А. шёл к ней. В одном из таких разговоров-подъе ов, в которых я стабильно отмалчивалась, а он нес пургу какая придёт в голову, назвал меня бро. Думаю, ну ок, бро так бро. Страданий я никаких не выказывала, ещё чего. Вообще была на каком-то странном бодряке.

Н., кстати, очень милая, скромная и красивая, хоть и неспортивная пока совсем. Примерно одного с ним возраста. То есть если отвлечься и посмотреть объективно – вот просто совет да любовь. Красивая пара. Родит ему красивых деток, и у него наконец то будет семейная гавань с красавицей женою. Случайно узнала, что у неё есть ребёнок постарше моих, когда она подписалась на страницу с моим хобби, которое стало приносить дополнительный доход, и я зашла посмотреть, что за красивый аватар. А это она была.

Короче.. закрыла для себя эту дверь. Тут к месту было бы уйти в депрессию, но у меня же муж и дети, работа интересная, никак не получается с депрессией. С мужем секс стал чаще, может потому что я постоянно была подогретой, или просто чувствовала вину за своё блядское поведение.

Девушка спустя пару тренировок перестала ходить. А. тоже перестал ходить.

Надо сказать, что после того, как я ушла от А. как от тренера, я с головой ринулась в работу, и здорово прокачала свою ОЗ в этой сфере. В городе меня знают, как грамотного профессионала, и обращаются к одной из первых. Я и сама кайфую от работы, хоть и бывает трудно. Много заявок, на месяц вперёд расписан мой график. Многие из окружения А. пользовались моими услугами.

Когда же А. стал встречаться с девушкой, мне опять нужно было куда то сублимировать свои переживания. Купила, в общем, курсы по набору массы в зале, стала заниматься с гораздо большим весом, чем раньше. И от скуки выкладывала порой в инсту свои тренировки. И внезапно получила такой отклик от подписчиков, много людей писали слова восхищения. Несколько спортсменов, в т.ч. действующие тренеры, писали – кто меня тренирует? и всё огонь. Месяца два таких занятий с тяжёлым весом, усиленного питания, и моя фигура стала похожей на форму фитнес бикини. Даже походка изменилась, движения, появилась какая то спортивная грация, что ли. Прибавилось подписчиков, даже какие то медийные мужики с этой галочкой, стали писать знакомые мужчины, некоторых пришлось заблокировать. Пишут и девушки тоже, что фигура у меня секс, несколько девушек просили взяться тренировать их. В зале парни надевают и снимают мне блины, открывают двери, и порой моя тренировка затягивается из за того, что кто то из парней то и дело подходит ко мне с разговорами. В общем, внимания прибавилось конкретно. Клиенты-мужчины дарят сладкие презенты, говоря, что с такой фигурой, я наверное, живу в спортзале. Мне самой странно, как может железо сделать фигуру максимально женственной, без ручищ и ножищ, но вот, пожалуйста. Один испанец, с которым мы переписывались на языковом сайте, прислал мне с курьером букет роз)

И самое главное, недавно мне написал один парень, Т. – крутой спортсмен, равных ему нет в нашем городе в плане направления спорта, все мышцы прорисованы, очень сильный и выносливый, (ну и красивый тоже, волосы до плеч, аккуратная борода, такой викинг) входит в какую то ассоциацию спортсменов, спортивный блогер, у него своя секция, которая находится в комплексе, куда я хожу. Мы изредка отвечали на сториз друг друга, и как то Т. попросил ему помочь, это касалось моей сферы. Определились со временем, дело заняло не больше часа, но следующие два часа Т. рассказывал какой он классный не только в спорте, я искренне восхищалась, ну что уж тут, если и правда, крутой, показывал мне свои татуировки, просил показать мои. Я уже подустала, это был мой выходной вообще), но он и правда знал кучу всего интересного. В разговоре Т. упомянул А., что тот восхищался трюкам и навыкам Т., интересовался, какие витамины он пьёт. Короче, я поняла, что Т. для А. сильный авторитет. Кстати, он даже купил себе спорт.кольца, как у Т. и пытался изобразить что то похожее на трюки Т.

С начала моего массонабора я не видела А. примерно месяц. В конце января я снова встретила его в зале, был без девушки. Разговорились, я смеялась его рассказам и сама смешила его. Спросил почему не захожу в сеть, он мне написал там.

Я: – Да? Что пишешь?

А.: – Да вот пишу и удаляю

Я: – У меня на этом телефоне (муж подарил айфон на нг) есть теперь спец музыкальное приложение, в сеть я заходила из за музыки.

А.: – Я придумаю, как заблочить это приложение.

Вечером я зашла туда, оказывается правда, написал, прислал романтическую песню. Не хотела открывать смс. Страшно было написать и накосячить. В итоге, через несколько дней все же зашла в диалог, написала и накосячила.

Я: – Красивая

А.: – Я?

Я: – Я. Ты – секс /Как то я написала ему, когда он похвастался, сколько он поднял на штанге, типа Кто ты?!.. Он тогда ответил: я – секс. Я ответила: – не поспоришь/

Я: – Ты секс, я красивая. Друзья навсегда)

А.: прислал стикер а ля взрыв мозга.

Я: – Что не так?

А.: – Красивый секс.

Я: – Не пойму, ты сам хотел быть бро.

Короче потом два дня загонялась по поводу этого диалога. Такой доярочный шлейф у меня в нём.

И ещё один был косяк мой, ещё когда был морок, и не целовались ещё, он написал в такой манере, что в прошлом бесило дико меня. И я ему ответила следующее:

Я: – Ты серьёзно счас? Ты уже писал мне в таком духе когда то, итог ты знаешь. Пока есть такая возможность, лучше прекратить всё сейчас. Мне на хуй не надо потом с дырой в груди ходить вместо тебя. /Я вообще крайне редко матерюсь, только в минуты душевных всплесков, но тут пробило/

А.: *Ласковое имя моё*, кто тебя укусил? В миг.

Я: – Написала как чувствую.

А.: – Грубо написала.

Я: – Что поделать, я кирзовый сапог.

Я: – Короче, не хочу больше про это говорить…

А.: – Обнимемся?

-🤗🤗🤗

Я: 🤗🤗🤗

Может, после этого морок и стал у него проходить)

В общем, после песни и диалога, А. стал ходить часто, когда и я. Говорил, что старый мой телефон нравился ему гораздо больше, потому что я тогда чаще бывала в соцсети. Я и правда почти не заходила туда. Мне нужна была рукоятка, не отдавал, пока не обещала чаще выходить в сеть. Между подходами брал мою руку, клал её на свою могучую грудь, играл мышцами, я шутила, что похоже у него аритмия, убирала. Порой контролировал мою технику, и когда я кряхтела под тяжестями, говорил, что в зал ходит только ради этих моих тихих стонов.

Я часто остаюсь последней в зале, с А. или без А. – просто вкалываю, и стараюсь выполнить всю программу, что запланировала. Опять получилось, что остались с ним вдвоём. Разговорились между подходами, он как то ненароком стал касаться, трогать типа мышцы, ага. Ну и хорошо как то спокойно так говорим, по домашнему что ли, без подъ бов и подколов всегдашних с обеих сторон. А. говорит, может побудешь ещё со мной? Не пойдёшь ни на какую работу? (собиралась уходить) Но я ушла, конечно.

Всё это время А. вёл себя так, как будто и нет у него девушки. Но на этой неделе муж (боже, муж! святой человек) сказал, что А. вроде как встречается с Н., с работы мужа. То есть, с той, которую в зал приводил. Меня накрыла апатия. До этой информации, мы переписывались с А. (отвечает всегда мгновенно) он написал, что “приболел, но к 14 февраля постарается выздороветь и прийти в зал, любовь, все дела😀😀😀”. Я пожелала ему выздоравливать, посоветовала, что попить. Про любовь проигнорировала, не знала, что и сказать.

В день перед тренировкой А. написал, что я забыла эспандер в зале, чтоб забрала завтра. Немного поговорили. Я свернула разговор, тк пишу ему порой всякую пургу, из за которой потом переживаю.

Я: – Я спать👋🏼

А.: – желаю тибе той самой ноче

Я: – Надеюсь, збагойной

А.: – А какой же ещё

А.: – лет то тебе сколько

А.: – автоматы эти помнить с газировкой

/как то давно мы разговорились и я рассказала об этих автоматах, что пила из таких, и тип, насколько я древняя. Вообще часто говорила, что не молодею, склероз и прочее. А. потом и сам стал смеяться, говорить – у тебя климакс? вылечу тебе его! Но на каждой тренировке он припоминал эти автоматы, как в обязательном порядке. На самом деле, по поводу возраста у меня нет переживаний, сколько есть, все мои. По крайней мере, никто из двух бывших мужей (один был младше на 5 лет) и нынешнего, которые все меня младше, не жаловались. Вообще как то так получалось, что с кем я встречалась, были младше меня, самый рекорд – на 7 лет (парень был в шоке (наверное, неприятном), когда увидел мой паспорт./

Я: – Много, очень много

Я: – а тебе желаю чтоб на тренировке (собрался вечернюю делать) у тебя ничего не отстегнулось и не отклеилось. /А. часто травмируется, не жалеет себя, то связки рвёт, то ещё что; бывает, называю его развалиной, он ржёт и не отрицает/

На последней трене отработала так себе. В голове сумбур. В раздевалке не смогла сдержаться и стала плакать. Я бы и по пути домой плакала, но на морозе плакать холодно, и я просто сильно грустила. Дома захожу в сеть, А. прислал мою фотку со спины, как я шла сейчас вдалеке..

Сегодня, 23 февраля, пишет, идешь на треню? я пишу, что вообще то сегодня зал закрыт из за праздника. А. отвечает: “Ты знаешь, кто тебе пишет? Тот, у кого всё всегда работает, адивайся”. Я поняла, что мы там одни скорее всего будем, да даже если и не одни, я не знаю как мне быть. Просто отмалчиваться и тренить уже не прокатывает. А. очень активно подкатывает с этой же придурковатой улыбкой, без разницы, есть кто в зале или нет. (это то и напрягает, если б украдкой подкатывал – одно, но когда он транслирует, то, что он просто такой балагур, как его друг (но у того это реально натура такая) – получается никакой ценности в его этих подкатах и нет)

Не пошла.

В общем, я не знаю что делать. Вообще не знаю. Я знаю, что хочу его, и хочу быть с ним. Но и серьёзного чего то не хочу, потому что люблю свою семью, это целый мир. А. это знает, что я не уйду от мужа, как я боялась, чтобы никто не увидел, как мы целуемся. Вполне логично, что он с девушкой, а мне надо успокоится. И я бы успокоилась, отвлеклась, я это умею, пусть бы и был рубец на сердце. Если бы он не подходил ко мне и вот это вот всё. У меня такое желание спросить его прямо, есть ли у него девушка, когда опять подкатывать начнёт, и сказать счастливо, и чтобы не подходил ко мне больше. Потому что ответ будет да.

Я боюсь, что для А. я просто объект для подогрева со своей девушкой. Может, он КСЖ, и ему достаточно просто поприставать, отвести свою тестостероновую душеньку в разговорах со мной и моей спортивной жопой. И дальше опять к своей девушке.

На днях пришлось идти вечером на тренировку, обычно с утра хожу, когда народу мало. Ну и вечером все мужики в основном. Ходят одни и те же, всех знаю. Захожу, здороваюсь, человек десять в голос (в т.ч. и А.): – Ооо, кто пришееел к нам! Привеееет!

– Как удачно я сегодня пришёл!

А.: – Мы и так не ели, а тут вообще слюной давиться будем!..

Короче… не хочу я становиться для него спортивной няшей-бро, с которой только флиртовать. Лучше уж совсем не общаться.

Я просто не вижу никаких других достойных ходов..

Спасибо, что прочитали! И простите, что длинно и сумбурно может.. Буду благодарна за ваши комментарии, если посчитаете письмо достойным разбора..