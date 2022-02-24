 

Мнение: ДНР и ЛНР официально просят Россию помочь с отражением агрессии Украины

24.02.2022, 3:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главы ДНР и ЛНР официально обратились за помощью к России, призывая ее помочь с отражением украинской агрессии.
Данные документы дают РФ все основания для применения вооруженных сил против ВСУ на Донбассе (и не только).
Так что осталось уже недолго до начала кардинальных изменений ситуации на Украине. В ближайшее время Россия и весь остальной мир пройдут еще через одну точку бифуркации. Мы на пороге исторических событий.

Трансляцияя по Донбассу продолжается в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Китайские ученые предложили новый способ лечения подагры

11.05 / Массовое убийство в школе — опять – Личное мнение

28.01 / Прогноз курса рубля на февраль

08.12 / Диарея при COVID-19

10.04 / Пожаловавшуюся на «ржавую» воду из-под крана пенсионерку отключили от водопровода

13.06 / «Климатическая изоляция» не за горами?

15.07 / Мнение: Хоть один веселится

23.08 / Мнение: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

14.02 / Жена Сергея Жукова раскрыла секрет идеального брака

29.05 / Пришла пора зарядиться позитивом! Подборка зажигательного юмора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика