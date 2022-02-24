Мнение: ДНР и ЛНР официально просят Россию помочь с отражением агрессии Украины

Главы ДНР и ЛНР официально обратились за помощью к России, призывая ее помочь с отражением украинской агрессии.

Данные документы дают РФ все основания для применения вооруженных сил против ВСУ на Донбассе (и не только).

Так что осталось уже недолго до начала кардинальных изменений ситуации на Украине. В ближайшее время Россия и весь остальной мир пройдут еще через одну точку бифуркации. Мы на пороге исторических событий.

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