Как важно быть историком

Российское военно-историческое общество Владимира Мединского тратит бюджетные миллиарды на создание «единственно верного» исторического нарратива.

На первый взгляд Российское военно-историческое общество, детище экс-министра культуры Владимира Мединского, кажется смешной структурой, которая иногда делает огромные некрасивые памятники и говорит что-то о фальсификациях истории. Однако за девять лет работы через РВИО прошло как минимум 3,5 миллиарда рублей, выделенных из бюджета РФ через субсидии и нацпроекты, и около 2,3 миллиарда рублей частных пожертвований. «Новая» выяснила, чем именно занималось общество Мединского за время своего существования и сколько это стоило.

«Нужна отдельная государственная историко-пропагандистская организация. Она должна заниматься вопросами изучения и сохранения исторического наследия, вопросами исторической памяти и исторической пропаганды. Диссертант считает, что эта организация должна решать контрпропагандистские задачи», — написал экс-министр культуры Владимир Мединский в своей диссертации в 2011 году, а уже в начале 2013-го был избран председателем Российского военно-исторического общества (РВИО).

Мединский стал доктором исторических наук в декабре 2011 года, перепрыгнув через степень кандидата наук. Через полгода он стал министром культуры, еще через полгода, в декабре 2012-го, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».МЕДИНСКИЙ: ВСПОМНИТЬ ВСЁ

По уставу РВИО занимается патриотическим воспитанием, сохранением истории и культурного наследия, «повышает престиж военной службы» и объединяет общество и государство для «изучения военно-исторического прошлого России». Для этого сотрудники общества возводят памятники по всей стране и за границей, пишут книги об истории и консультируют кинематографистов, разрабатывают школьные учебники, делают военно-исторические фестивали и детские лагеря. На все это РВИО получает большие бюджетные деньги и частные пожертвования, расходы по которым сложно отследить.

С бюджета по нитке

По расчетам «Новой», за 9 лет работы через РВИО прошли не меньше 6,7 миллиарда рублей, которые общество получило от государства и частных жертвователей. 3,5 миллиарда общество получило через субсидию на работу общественных организаций от Минкульта и из федерального проекта «Творческие люди» на возведение памятников и проведение детских патриотических лагерей. Еще 386 млн пришли через субсидии от разных государственных фондов, их РВИО потратило на возведение больших памятников по всей стране.

Кроме этого, 2,3 миллиарда организация получила от жертвователей, на что пошли эти деньги, сказать сложно — общество не раскрывает свои расходы.

Еще около 500 млн Минкульт выделил на проект РВИО по патриотическим экскурсиям для школьников по местам боевой славы «Дороги победы». Эти деньги получало АНО «Агентство развития внутреннего туризма», которое РВИО учредило в 2014 году вместе с другими организациями культуры.

Согласно Федеральному бюджету, субсидию от Минкульта на работу общественной организации РВИО получает с 2014 года, и постепенно ее размер становился все больше. В 2014 году общество получило 285 млн рублей, в 2021 году размер субсидии составил уже 372,5 миллиона. Обычно РВИО получало не меньше 250 млн каждый год, однако в 2022 году что-то произошло, и размер субсидии резко сократили до 180,7 миллиона. На что РВИО тратит эту субсидию, по открытым данным определить сложно. Согласно их бухгалтерской отчетности, на содержание аппарата общества — зарплаты, командировки и прочие расходы — в среднем уходит около 100‒130 млн в год. Более подробно свои траты общество не раскрывает.

Кроме субсидии РВИО получает деньги по федеральному проекту «Творческие люди», который входит в состав нацпроекта «Культура». Обществу Мединского, который во время утверждения нацпроекта все еще занимал должность министра культуры, поручили сразу две задачи: создание памятников и проведение детских военно-патриотических лагерей.

На реализацию каждой из этих задач с 2019 по 2024 год РВИО получит по 1,14 миллиарда рублей.

РВИО делает памятники еще и за дополнительные деньги: субсидии и частные пожертвования. Официально сборы добровольных пожертвований идут через портал дар.история.рф, однако карточки проектов периодически удаляются, поэтому отследить точную сумму всех пожертвований на памятники сложно. По подсчетам «Новой», с 2014 года общество потратило на монументальную пропаганду 1,07 миллиарда дополнительных государственных и частных денег.

Точно подсчитать статьи расходов РВИО по открытым источникам невозможно — общество не раскрывает эти данные. Часть информации о тратах можно получить из открытых сборов пожертвований на памятники или правительственных документов с решениями о выделении субсидий, но этого недостаточно, чтобы отследить все потраченные суммы денег.

НЕ ТОЛЬКО РВИО«Сербы целовали памятник Николаю II»

Возведение памятников — один из основных пунктов деятельности Российского военно-исторического общества. Согласно информации с их сайта, за годы работы они установили 250 памятников в РФ и за ее пределами. За девять лет работы только на памятники общество потратило как минимум 1,7 миллиарда рублей, пришедших из разных источников.

Согласно ответу РВИО на запрос «Новой», с 2019 года к ноябрю 2021-го общество открыло 75 памятных мест на средства федерального проекта «Творческие люди». Среди этих проектов в основном можно найти бюсты полководцев и типовые статуи солдат Второй мировой войны. Иногда за эти деньги РВИО ставит большие монументы стоимостью в несколько десятков млн рублей с довольно сомнительными историями создания.

С возведением памятников на деньги из «Творческих людей» напрямую связан Ростислав Мединский, отец Владимира Мединского. В РВИО он занимает пост советника сына и входит в список почетных членов общества. В своих ежегодных отчетах о деятельности общество не скрывает, что отец Мединского — один из авторов этих проектов. У Ростислава Мединского нет художественного образования, он всю жизнь служил в Вооруженных силах СССР.

Ростислав Мединский на церемонии открытия мемориальной доски в Химках в память жертв крушения Ту-154 над Черным морем, 2017 год. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мединский-старший чаще всего работает в паре с Денисом Стритовичем, который стал практически штатным скульптором РВИО. Стритович делает для общества бюсты и типовые проекты памятников.

Творческую биографию скульптора точно отследить очень сложно. Стритович почти не ведет соцсети и только иногда публикует ссылки на заметки о себе в региональных медиа. Сайт его мастерской, указанный в соцсетях, не работает. В веб-архиве можно найти последнюю сохраненную работающую версию этого сайта за 3 января 2014 года, что тоже дает мало информации о деятельности скульптора. На сайте РВИО сказано, что за свою карьеру Денис Стритович сделал больше 100 памятников.

В 2021 году скульптор выиграл конкурс РВИО на возведение стелы города трудовой доблести в Магнитогорске. Это первая из стел, которые РВИО установило в городах трудовой доблести. По словам РВИО, это типовые проекты с небольшими уникальными элементами для каждого города. Работу над этим проектом курирует все тот же Ростислав Мединский. К концу 2021 года звания городов трудовой доблести есть у 32 городов, как следует из информации на сайте общества, эти стелы будут установлены во всех.

Среди открытых памятных мест на деньги из «Творческих людей» есть 16 аллей героев в разных городах России, на них установили 67 бюстов российских военных времен Второй мировой войны. Средняя стоимость подобных бюстов ― от 100 тысяч рублей до 1,1 миллиона. Именно за столько их можно заказать у «Аллеи Российской славы», еще одного проекта по «монументальной пропаганде», который поддерживает общество Мединского.

Стритович делал бюсты для Аллеи маршалов Второй мировой войны в Саратове. Судьбой этого проекта интересовался депутат Госдумы и член центрального совета РВИО Александр Хинштейн. Именно к нему пришли члены самарского отделения общества с идеей установки бюстов полководцев, он же общался с мэром города по поводу создания аллеи.

Хинштейн принимал участие в открытии еще одного памятника военной истории на деньги из «Творческих людей». Он предложил Мединскому открыть в Самаре мемориал, посвященный генералам Второй мировой войны, как-либо связанным с городом. В октябре 2020 года Мединский пообещал Хинштейну рассмотреть это предложение на комиссии по реализации «Творческих людей». В мае 2021 года памятник был готов.

Монументальная пропаганда

Кроме недорогих памятников на деньги «Творческих людей» РВИО установило несколько больших монументов стоимостью около 100‒150 млн рублей каждый. Также у общества есть огромный монумент за 650 млн рублей. В РВИО любят подчеркивать, что эти проекты создаются на «частные пожертвования», однако на большую часть из них выделялись дополнительные субсидии из разных источников. Обычно эти мегапроекты строятся по распоряжению «первых лиц», а с их созданием связаны люди из власти.

В августе 2014 года на Поклонной горе в Москве РВИО открыло памятник героям Первой мировой войны. Среди почетных гостей были Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Памятник делал скульптор Андрей Ковальчук, доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года и один из подписантов открытого письма в поддержку политики Путина в отношении Украины и Крыма в 2014 году.

Церемония открытия на Поклонной горе монумента героям Первой мировой войны, 2014 год. Фото: РИА Новости

«Памятник будет строиться исключительно на народные деньги», — хвастался Мединский на церемонии объявления победителя конкурса на лучший проект для монумента. При этом

в карточке со сбором средств на памятник на портале дар.история.рф РВИО рассказывает, что 74 миллиона рублей пришли в качестве субсидии из резервного фонда Москвы.

Всего памятник стоит около 174 млн рублей, из которых чуть более 99 млн — частные пожертвования.

С двумя большими памятниками РВИО связан митрополит Псковский и Порховский Тихон, которого считают духовником Владимира Путина. Он выбирал авторов монументов Князю Владимиру на Боровицкой площади и Александру Невскому в Самолве Псковской области.

Князь Владимир обошелся РВИО в 150 млн рублей. Согласно данным карточки со сбором средств, на него пожертвовали чуть больше 57 миллионов, остальные деньги РВИО предоставило из своих средств. Благоустройством территории вокруг памятника занималась мэрия Москвы, сколько денег на это ушло — неизвестно.

Владимир Мединский и Дмитрий Медведев во время открытия памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве, 2016 год. Фото: РИА Новости

Конкурс на лучший проект Князя Владимира выиграл Салават Щербаков, который после сделал для РВИО еще несколько памятников. Этот конкурс проводили в закрытом режиме, победителей выбирала комиссия под руководством митрополита Тихона.

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