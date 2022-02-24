 

Мнение: Мозговой

24.02.2022, 3:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Хотелось бы напомнить слова Алексея Мозгового — одного из наиболее вменяемых и последовательных командиров Донбасского восстания:

“Хочу обратиться к воюющим на обеих сторонах. По большому счету, мы убиваем друг друга. Вместо того, чтобы наказывать тех, кого должны наказывать. Воюем что те против олигархов, что эти… а убиваем почему-то друг друга – самих себя. Т.е. производим такое себе планомерное самоубийство… А надо ли нам это?»

Собственно, за это его и убили. И даже неважно кто. Он одинаково был ненавистен организаторам и заказчикам гражданской войны, а потому пуля могла быть выпущена с любой стороны.

Мое отношение к возможной бойне исходит из логики Мозгового. Враги сидят не в окопах друг напротив друга. Враги сидят за спинами солдат, толкая их к истреблению друг друга. А что именно они говорят, подстрекая на убийства, не имеет ни малейшего значения.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / НАТО готовится к войне с Россией – Пушков

19.10 / Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской

11.06 / Телефоны без USB-портов могут появиться на рынке в 2022 году

25.12 / Мнение: Человек с ружьем

15.11 / Ученые назвали оптимальное для здоровья сердца время отхода ко сну

16.09 / Мнение: “Чемпион мира”

14.02 / Пять несуществующих болезней, о которых слышали все

01.11 / Анастасия Макеева и Роман Мальков купили недвижимость в Турции

14.04 / Мнение: Американский железный фронт

29.09 / В Беларуси продлили арест политтехнологу и колумнисту «Новой газеты» Виталию Шклярову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика