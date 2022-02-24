Мнение: Мозговой

Хотелось бы напомнить слова Алексея Мозгового — одного из наиболее вменяемых и последовательных командиров Донбасского восстания:

“Хочу обратиться к воюющим на обеих сторонах. По большому счету, мы убиваем друг друга. Вместо того, чтобы наказывать тех, кого должны наказывать. Воюем что те против олигархов, что эти… а убиваем почему-то друг друга – самих себя. Т.е. производим такое себе планомерное самоубийство… А надо ли нам это?»

Собственно, за это его и убили. И даже неважно кто. Он одинаково был ненавистен организаторам и заказчикам гражданской войны, а потому пуля могла быть выпущена с любой стороны.

Мое отношение к возможной бойне исходит из логики Мозгового. Враги сидят не в окопах друг напротив друга. Враги сидят за спинами солдат, толкая их к истреблению друг друга. А что именно они говорят, подстрекая на убийства, не имеет ни малейшего значения.

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