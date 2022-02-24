 

Зеленский потребовал гарантий для Украины от стран Будапештского меморандума

24.02.2022, 3:00, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы РФ и другие страны, подписавшие Будапештский меморандум, предоставили Киеву гарантии безопасности.

«Вы требуете гарантии безопасности от НАТО, – обратился Зеленский к России. – И мы требуем. От вас, от России, и от всех гарантов Будапештского меморандума», – приводит ТАСС слова Зеленского в видеобращении, опубликованном офисом президента Украины.

Как считает Зеленский, безопасность Украины связана с безопасностью ее соседей, «поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы». Он заверил, что Украине не нужна война, но страна готова защищаться. «Мы точно знаем: нам не нужна война – ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять страну, свободу, жизни <…>, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться», – подчеркнул президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что инициировал разговор с президентом России, но не получил ответа. В ходе видеобращения Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не представляет и не будет представлять угрозу для России. Он также выразил готовность говорить о безопасности Украины с Россией в разных форматах и на любых площадках.

В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ Киева от ядерного оружия «ошибкой». После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза предупредил о возможности появлении у Украины ядерного оружия, носителями которого могут стать, например, советские оперативно-тактические ракетные комплексы «Точках-У».

В прошлую субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – сообщил Зеленский.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума, отметила, что формат Будапештского меморандума не предполагает юридических обязательств в рамках международного права.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский шантажирует Запад разговорами о ядерном оружии. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу». Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать «грязную» бомбу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».



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