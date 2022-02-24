ЕС ввел санкции против Шойгу, Захаровой и Симоньян

В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей, говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

В санкционный список включены министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, общественный деятель и руководитель ресурса News Front Константин Кнырик, передает ТАСС.

В список также вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Согласно постановлению, ЕС включил в санкционный список свыше 330 российских парламентариев, включая Петра Толстого, Алексея Пушкова, Геннадия Зюганова. Всем им запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его банковской системе.

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Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.