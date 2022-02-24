“Услышьте нас: народ и власть Украины хотят мира!” Зеленский обратился к россиянам. Видео

“Сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2 тыс. км общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска. Почти 200 тыс. солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все”, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина, которую показывают россиянам в их “новостях”, и Украина в реальности – “это две совершенно разные страны”.

“Вам говорят, что мы – нацисты? Но разве может его поддерживать народ, который отдал за победу над ним 8 млн жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте Советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно, спокойно и честно. Вам говорили, что я прихожу наступать на Донбасс и стрелять. Бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть, и очень простые: стрелять в кого? Что бомбить? Донецк? В котором я был десятки раз? Видел лица, глаза. […] Луганск? Дом, где живет мать моего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга?” – продолжил он.

Зеленский призвал россиян прислушаться “к себе, здравому смыслу и голосу разума”.

“Услышьте нас: народ Украины хочет мира! Власть Украины хочет мира. Хочет и делает все, что может. Мы не одни, это правда. Украину поддерживает множество стран. Потому что речь не о мире любой ценой. Речь о мире и о принципах, о справедливости, о международном правде, о праве на самоопределение, праве самим определять свое будущее, праве каждого общества на безопасность, праве на каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас и для мира. Я точно знаю, что это важно и для вас”, – подчеркнул он.

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании “независимости” оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для “поддержания мира”. Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с “ЛДНР” о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. Штаты ввели санкции против “ЛДНР”, российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию “Северного потока – 2”. Санкции против РФ ввели также Канада и Япония.

Решение о признании “ЛДНР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Верховная Рада с 24 февраля ввела режим чрезвычайного положения по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей (там действует особый правовой режим).

23 февраля стало известно, что Пушилин и Пасечник попросили Путина помочь “в отражении агрессии” якобы со стороны Украины. МИД Украины инициировал срочное заседание Совбеза ООН в связи с этим.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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