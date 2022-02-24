 

Великобритания анонсировала новые поставки оружия в Украину

24.02.2022, 2:15, Разное
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с членами парламента анонсировал новые поставки оружия в Украину. Об этом сообщают издания BBC и Independent.

По словам Джонсона, в связи с «угрожающим поведением» России, Великобритания в течение ближайшего время поставит в Украину летальное и нелетальное вооружение, включая оборонительное оружие.

Также премьер-министр пообещал, что «планируется ввести больше санкций против России», и сообщил, что британские министерства обратились к регулятору Ofcom для пересмотра лицензии на вещание телеканала RT.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что необходимо задействовать полный пакет санкций против России. Член партии Маргарет Ходж заметила, что члены парламента сделали противоречающие друг другу заявления о том, стоит ли Великобритании вводить санкции против членов российской Госдумы.

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Источник: Новая газета



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