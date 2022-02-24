Почему у Льва Лещенко нет детей, но есть внучка и две правнучки: личные тайны великого артиста

В личной жизни Льва Лещенко было два брака. С первой женой, Аллой Абдаловой, певец жил целых десять лет. Второй супругой артиста в 1978 году стала Ирина Багудина. Но в двух браках так и не появились дети. Лещенко очень жалеет, что не имеет наследников, и озвучил причины этого.

Первый брак

Недавно артист дал интервью, в котором раскрыл тайны довольно болезненной для него темы. Первой женой Льва Валерьяновича стала Алла Абдалова, работавшая певицей. Она очень хотела ребенка, но против был сам Лещенко.

Вторая жена

С Ириной Багудиной певец живет уже больше сорока лет. В этот раз Лев Валерьянович уже хотел наследников, но они так и не появились. Причиной стало здоровье Багудиной. Супруга артиста очень переживала из-за невозможности забеременеть и лишь спустя много времени смогла смириться с такой участью. Женщина надеялась на чудо больше десяти лет, но оно так и не произошло.

Мысли об усыновлении

В то время отсутствовали суррогатное материнство и ЭКО, поэтому Лещенко и Багудина думали над усыновлением малыша. Перед глазами артистов был пример удачного воспитания приемных детей в соседской семье. С другой стороны, они знали коллег по цеху, которые брали малышей из детдома, а потом возвращали их. Знаменитые супруги не хотели подобного исхода, поэтому так и не решились усыновить детей.

Сейчас артисты уже не задумываются о наследниках. Лев Валерьянович и Ирина Павловна прекрасно понимают, что их время, к сожалению, прошло. Также знаменитости не хотят уподобляться другим известным людям, которые завели детей на старости лет.

Знакомство со второй супругой

Напомним, Лещенко познакомился с Багудиной в Сочи. Женщина как раз отдыхала там с подругой. Льва Валериановича она встретила в отеле прямо в вестибюле. В то время Ирина Павловна была сосредоточена на своем внутреннем мире и не очень замечала события в окружающем. На певца ей указала подруга. Лещенко стоял тогда с растерянным взглядом. При первой встрече артист не особо ее заинтересовал, но после проведенного вместе вечера у них завязался бурный роман.

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Внучка и правнучки

Правда, совсем без наследников Лещенко не остался. У певца подрастают двоюродная внучка и две правнучки. У Льва Валерьяновича есть две сестры — младшая Валентина и старшая Юлия. Валентина уже воспитала дочь Леру, которой сейчас 33 года. Наследница сестры Лещенко руководит фирмой, производящей шоколад.

А сын Юлии Андрей очень близок с Лещенко. Пятидесятишестилетний мужчина работает в принадлежащем певцу лесоперерабатывающем бизнесе. Дочь Андрея Мария воспитывает одиннадцатилетнюю Миру и восьмилетнюю Киру. Лев Валерьянович считает правнучек, внучку и племянников своей семьей.

Артист всячески им помогает и поддерживает, в том числе финансово. И это неудивительно, ведь у Лещенко довольно высокие доходы. Причем заработок знаменитости не зависит от гастролей и концертов. Пением Лев Валерьянович занимается исключительно для души, а вот хороший доход ему приносит лесоперерабатывающая компания во Владимирской области. Лещенко владеет ею уже на протяжении двадцати лет.