 

Украина запросила срочное заседание СБ ООН

24.02.2022, 1:35, Новости дня
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Украинские власти запросили срочно провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой об оказании военной помощи, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске к РФ с просьбой оказать им военную помощь, что является дальнейшей эскалацией ситуации в сфере безопасности», – написал глава МИД Украины на своей странице в соцсети Twitter.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.



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