 

Дроны-разведчики Global Hawk замечены около границ ДНР и ЛНР

24.02.2022, 1:35, Новости дня
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Сразу два американских стратегических разведывательных БЛА RQ-4B Global Hawk находятся в воздушном пространстве около конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик, в отдалении от линии разграничения, свидетельствуют данные сервиса flightradar24.

Данные о передвижении американских стратегических БЛА RQ-4B Global Hawk в воздушном пространстве около конституционных границ Донецкой и Луганской народных республик приводятся сервисом flightradar24.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.



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