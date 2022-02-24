 

Власти Украины временно закрыли аэропорты Харькова и Днепропетровска

24.02.2022, 1:35, Новости дня
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Аэропорты Харькова и Днепра (ранее назывался Днепропетровск) вечером в среду временно закрыли до утра четверга, информирует профильное издание «Авианьюс».

Согласно информации, единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20.35 (21.35 мск) 23 февраля до 08.35 (09.35 мск) 24 февраля. На табло аэропорта Харьков указано, что отменен прилет рейса 7W145 из Киева. Прилет рейса QU 5332 из Шарм-эш-Шейха перенесен с 00.55 (01.55 мск) 24 февраля на 11.00 (12.00 мск) 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх, передает ТАСС.

Издание сообщает, что аэродром Днепра закрыт с 00.00 до 07.00 (с 01.00 до 08.00 мск) 24 февраля. При этом о причинах временного закрытия аэропортов не говорится. Издание предполагает, что это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией – до нее по прямой 20 км, а Днепропетровская область граничит с Донецкой областью.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.



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