 

Найден древний человеческий череп со следами хирургического вмешательства

24.02.2022, 1:09, Новости дня
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В ходе раскопок дольмена Эль-Пендон в Испании археологи нашли человеческий череп возрастом 5300 лет со следами трепанации в височных долях. Вероятно, производилось хирургическое вмешательство в области уха.

Как установили ученые, череп принадлежал пожилой женщине. С левой стороны были обнаружены следы от порезов каменными инструментами. Скорее всего, древняя женщина перенесла болезненную процедуру хирургического вмешательства на ухе.

Эксперты предположили, что для удаления костной ткани древние эскулапы использовали острый инструмент с круговым движением. Вероятно, после прокола рану прижгли раскаленным кремниевым лезвием. Безусловно, операцию выполнили грубо, но при этом она является самым ранним свидетельством подобного хирургического вмешательства в истории человечества.



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