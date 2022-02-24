Глиттерные аппликации, маска «Черный лебедь» и ресницы в виде перьев: несколько идей праздничного макияжа для начинающих

Кинематограф всегда был источником вдохновения для нарядов и макияжа. Вы всегда можете обратиться к модным образам актрис и моделей, если не знаете, как накраситься на праздник. Необязательно копировать их полностью, если вы, конечно, не собираетесь на вечеринку, посвященную Хэллоуину. Но именно образы кинематографа ярче всего отражают современные тренды. Не знаете, как подобрать макияж на праздник? Расскажем ниже о нескольких идеях, которые подойдут даже начинающим.

Ода подводке для глаз

Визажисты сериала “Эйфория” перевернули индустрию моды. Они смогли вернуть в моду массивные стрелки, которые, казалось, остались где-то на рубеже 1990-2000-х годов. Если вы хотите подчеркнуть глаза, не бойтесь прорисовывать их. Подводка необязательно должна быть черной. Например, Сидни Суини (на фото выше), исполнившая роль Кэсси в “Эйфории”, доказывает, что серебристые стрелки тоже станут хорошим вариантом для праздничного образа.

Блестки повсюду: в моде глиттерные аппликации

Модный мир может поблагодарить “Эйфорию” не только за возвращение стрелок. Нашумевший сериал сделал популярными и всевозможные глиттерные аппликации. Блестки и стразы на веках находятся на пике моды уже пару сезонов подряд. И они точно не собираются покидать вершины модного Олимпа. Блестки и глиттер идеально подходят для праздничного макияжа. Они подчеркивают ваш взгляд и создают эффект сияния. Сочетайте глиттер с блеском и избегайте матовых текстур.

Маска «Черный лебедь»

Не важно, сколько времени пройдет, фильм “Черный лебедь” никогда не перестанет вдохновлять визажистов. Натали Портман с массивными черными стрелками – отличный пример того, как тяжелая косметика может дополнять, а не перезагружать образ. Такой макияж, конечно, не подойдет для работы. Но, если вы хотите подчеркнуть глаза, выбирая вечерний образ, не бойтесь прорисовывать целую черную маску из подводки и темных теней. Только откажитесь от ярких румян и красной помады, чтобы не перегрузить свой макияж.

Французская подводка – тренд на века

В свое время Брижит Бардо сделала невозможное. Французская актриса отказалась от блесток, ярких теней и помады в пользу черной подводки, подчеркивающей как нижнее, так и верхнее веко. А изогнутые стрелки так прочно вошли в мир моды, что были названы в честь Брижит. Нарисуйте их, если хотите создать одновременно броский и элегантный образ на праздничный вечер.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Ресницы-перья

Ресницы в виде перьев официально вернулись в тренды в 2019 году на показе модного дома Valentino. Их нельзя не полюбить: они помогают создать эффект трехмерного взгляда. Возможно, ресницы-перья подойдут не для каждого праздника. Но с их помощью вы сможете создать волшебный и немного карнавальный образ, который точно впечатлит окружающих.

“Перевернутая” подводка для глаз

Массивная подводка и вытянутые стрелки находятся на пике моды. Если вы хотите выделиться из толпы, прорисуйте их не на верхнем веке, а на нижнем. Такой макияж глаз выглядит одновременно и вычурно, и минималистично. Этот необычный тренд полностью меняет привычный образ. Не бойтесь прорисовывать толстые стрелки, но не забудьте немного растушевать их, чтобы избежать четких линий. Добавьте металлические тени или блестки. Они помогут сделать ваш макияж более сияющим.

Клеопатра – муза, которая всегда возвращается

Массивные стрелки Элизабет Тейлор в фильме “Клеопатра” уже давно стали классикой в мире моды. Картина вышла на экраны еще в 1970-х годах, но визажисты до сих пор продолжают вдохновляться ею. В чем секрет? Стрелки Элизабет Тейлор – это отличный пример того, как сделать главный акцент на глазах в макияже.

Актриса выбрала темную подводку, идеально сочетающуюся с цветом ее бровей. Сама стрелка идет от нижнего века и поднимается вверх, визуально расширяя взгляд. Пустое пространство верхнего века подчеркнуто яркими тенями. Этих акцентов достаточно, чтобы все взгляды на празднике были прикованы только к вам.