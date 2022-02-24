Рада одобрила введение ЧП на всей территории Украины

Верховная рада на внеочередном заседании в среду одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории Украины с 24 февраля. На территории Донецкой и Луганской областей действие режима ЧП не распространяется.

«Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины», – приводит текст постановления РИА «Новости».

За соответствующее постановление проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. Текст указа президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте Рады. Документ предполагает введение ЧП на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей с 0.00 (1.00 мск) 24 февраля.

Указом предлагалось на территориях, где вводится ЧП, установить особый режим въезда и выезда, а также по необходимости ограничить свободу передвижения по этой территории. Также при необходимости, ограничить движения транспортных средств и проводить их осмотр, усилить охрану общественного порядка и объектов критической инфраструктуры. Указ предполагает запрет проведения массовых мероприятий, а также предполагает временную или бесповоротную эвакуацию людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им жилья. Кроме того, при необходимости может быть введен комендантский час. Также указом запрещается призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без уведомления соответствующих органов.

Также предлагалось ввести запрет изготовления и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку и ввести регулирование работы гражданских теле и радиоцентров, запрет делать амазонские радиопередатчики для личного и коллективного пользования. При необходимости могут быть введены особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети. Кроме того, в интересах национальной безопасности могут быть запрещены политические партии.

Чрезвычайное положение – особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения. ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом Украины, но не более чем на 30 суток.

Ранее в среду Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о введении режима ЧП на Украине. В тот же день Зеленский предложил Раде с 24 февраля ввести на Украине чрезвычайное положение сроком на 30 суток. На территории Донецкой и Луганской областей действие режима ЧП, согласно указу, не распространяется.