 

Байден подписал распоряжение о введении санкций против Nord Stream 2 AG

24.02.2022, 0:07, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.

«Я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», – приводит ТАСС текст письменного заявления президента Соединенных Штатов, распространенного Белым домом.

«Эти шаги являются еще одной составной частью нашей изначальной порции санкций в ответ на действия РФ на Украине. Как я четко дал понять, мы не будем колебаться перед тем, чтобы предпринять дальнейшие шаги, если РФ продолжит эскалацию», – добавил Байден. По его мнению, Москва своими действиями «дала миру непосредственный стимул переходить с российского газа на другие источники энергии».

Президент Соединенных Штатов в своем заявлении также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца «за тесное сотрудничество и неизменную приверженность привлечению РФ к ответственности за ее действия».

Ранее в среду глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. В тот же день исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс, заявила, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно.

Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов?

В мае 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц».

Позднее США и Германия достигли соглашения о проекте «Северный поток – 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на якобы имеющие место «использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессию в отношении Украины».



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