Илларионов о поведении Мишустина на заседании Совбеза РФ: Он думал не о России, а о самом себе как о потенциальном наследнике Путина

Во время выступления Мишустин сказал, что Россия много месяцев готовится “к признанию “ЛНР” и “ДНР”, но отметил, что вначале позицию Москвы нужно довести до западных стран. “Считаю, необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите, катализировать ее, и, в случае если никаких подвижек не будет, признавать “ЛНР” и “ДНР”, – цитирует его сайт Кремля.

“Я почувствовал, что Мишустин думает о том, какой ущерб экономике России могут нанести санкции со стороны Запада, и поэтому он был крайне сдержан. Как бы тоже выступал за переговоры. Не было в его словах резкости, подобострастия, был сухой какой-то расчет”, – сказал Гордон и спросил, с чем это может быть связано.

Илларионов предположил, что Мишустин “больше озабочен не столько интересами экономики России, насколько собственными интересами, особенно в роли потенциального наследника [президента РФ Владимира] Путина”.

“Так получается в России в последние три десятилетия, что наилучшие шансы (не гарантии, но шансы) на наследование президентского поста при наличии многих необходимых факторов и условий имеет руководитель правительства. Именно руководитель правительства находится на кратчайшей дистанции в случае, если что-то происходит с первым лицом”, – сказал эксперт.

Он отметил, что за два года, пока Мишустин занимает пост руководителя правительства, ему удалось “не создать больших скандалов, больших кризисов вокруг своего имени и, как ему кажется, не испортить отношения с влиятельными группами”.

“Если что-то произойдет с нынешним российским президентом и та небольшая группа лиц будет принимать решение о наследнике, то на сей момент явно не худшие шансы имеет как раз господин Мишустин. И он, исходя из этих своих перспектив, очень серьезно обеспокоен, что такое решение [о признании “ЛДНР”] и подключение его лично к этому решению (а он оказался на экране вместе со всеми) может усугубить его шансы с точки зрения внешнего мира. Он, безусловно, окажется в санкционном списке за принятие этого решения, что, конечно, его не сильно привлекает. Он старался, как мог, избегать участия в каких-либо действиях и принятиях решений, особенно публичного ассоциирования с такими решениями, которые могли бы ослабить его шансы на это наследство. Поэтому он думал не о России, а о самом себе”, – сказал Илларионов.

Гордон спросил, чьим человеком сейчас является Мишустин.

“Человек, который достиг поста премьера, кем бы он ни был до того, уже вполне, на какой-то процент, может позволить себе быть самим собой, – ответил аналитик. – В том смысле, что быть относительно независимым даже от тех лиц и тех сил, которые рекомендовали его, поддерживали, лоббировали. Он уже приобретает определенную степень автономии. Единственный, от кого Мишустин действительно в существенной степени зависит, – это, конечно, Путин”.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Не только Илларионов, но и другие эксперты, в частности, российский журналист и телеведущий Андрей Караулов и политический аналитик Валерий Соловей, считают, что Мишустин может стать преемником Путина.



Дмитрий ГОРДОН

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